Drei amerikanische Energie-Aktien, die aufblühen dürften

Für Anleger, die in einem geopolitisch angespannten Umfeld gezielt nach unterbewerteten Chancen suchen, lohnt sich ein genauer Blick auf unsere Auswahl. Es ist für jeden Anleger Typ etwas dabei. Günstige Bewertungen, ansprechende Dividende und auch risikoaffine Anleger kommen auf ihre Kosten.

Das Spektrum der ausgewählten Aktien reicht von Explorations- und Produktionsunternehmen über Raffineriebetreiber bis hin zu Spezialisten für Lagerung und Infrastruktur. Unternehmen, die unterstreichen, dass Chancen nicht nur bei den großen, klassischen Öl- und Gasförderern liegen, sondern entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Energiebranche zu finden sind.

Par Pacific Holdings: Der Spezialist für isolierte Energiemärkte

Während große Ölkonzerne oft die globalen Schlagzeilen beherrschen, hat sich Par Pacific Holdings (Hauptsitz in Houston, Texas) eine lukrative Nische in geografisch isolierten Märkten erarbeitet. Das Unternehmen fungiert als entscheidendes Bindeglied in der Energieversorgung von Regionen wie Hawaii, dem Pazifischen Nordwesten und den Rocky Mountains.

Das Geschäftsmodell: Dreiklang aus Raffinerie, Logistik und Handel

Das Erfolgskonzept von Par Pacific basiert auf einer integrierten Wertschöpfungskette, die sich in drei Kernbereiche unterteilt:

Raffinerie: Das Unternehmen betreibt strategisch wichtige Anlagen, darunter die größte Raffinerie Hawaiis in Kapolei sowie weitere Standorte in Washington und Wyoming. Diese versorgen die lokalen Märkte mit Benzin, Jet-Fuel und Diesel.

Logistik: Par Pacific besitzt und betreibt ein komplexes Netzwerk aus Pipelines, Terminals und Schiffen. Da viele ihrer Märkte schwer zugänglich sind, ist diese Infrastruktur ein erheblicher Wettbewerbsvorteil.

Einzelhandel: Über bekannte Markennamen wie Hele, 76 (in Hawaii) und die Tankstellenshops nomnom (im Nordwesten der USA) verkauft das Unternehmen Treibstoffe und Konsumgüter direkt an den Endverbraucher.

Strategische Marktpositionierung

Was Par Pacific besonders macht, ist der Fokus auf Märkte mit hohen Eintrittsbarrieren. In Hawaii beispielsweise ist die Abhängigkeit von importierter Energie hoch; Par Pacific stellt hier die kritische Infrastruktur bereit, um den Inselstaat am Laufen zu halten. Diese lokale Dominanz schützt das Unternehmen bis zu einem gewissen Grad vor dem volatilen globalen Wettbewerb.

Zukunftskurs: Erneuerbare Energien

Angesichts des globalen Wandels hin zu grüner Energie investiert Par Pacific zunehmend in die Dekarbonisierung. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Produktion von erneuerbarem Diesel und nachhaltigem Flugkraftstoff (Sustainable Aviation Fuel, SAF), insbesondere am Standort Hawaii, um den strengen Umweltauflagen und dem steigenden Bedarf an Biokraftstoffen gerecht zu werden.

Die Bewertung

Mit einem geschätzen KGV von rund acht für das laufende Jahr ist die Aktie nicht teuer bewertet. Laut CNBC haben acht Analysten das Papier auf dem Radar. Keiner davon stuft die Aktie mit "Verkaufen" ein. Drei Experten plädieren für "Hold" und fünf raten zum "Kauf" der Aktie. Im Durchschnitt liegt das Kursziel bei 46,33 US-Dollar, was ein Potenzial von 22 Prozent bedeutet.

Charttechnisch hat die Unterstützung bei 35 US-Dollar zweimal Mustergültig gehalten. Springt die Aktie jetzt über die 50-Tage-Linie, die 39,21 US-Dollar verläuft, dann könnte die Aktie das ihr zugetraute Potenzial voll ausspielen.

HF Sinclair Corperation: Rund 4 Prozent Dividendenrendite winkt

Die HF Sinclair Corporation mit Sitz in Dallas, Texas, ist ein führendes unabhängiges Energieunternehmen, das 2022 aus dem Zusammenschluss der HollyFrontier Corporation und der Sinclair Oil hervorging. Das Unternehmen verfügt über eine starke Marktpräsenz in den USA und betreibt sieben komplexe Raffinerien mit einer Kapazität von etwa 678.000 Barrel Rohöl pro Tag.

Neben der klassischen Produktion von Benzin, Diesel und Kerosin hat sich HF Sinclair durch die Übernahme der Marke Sinclair ein weitverzweigtes Vertriebsnetz von über 1.600 Tankstellen in 30 US-Bundesstaaten gesichert.

HF Sinclair hat seine Geschäftsaktivitäten in mehrere Segmente gegliedert:

Raffination: Kerngeschäft mit Rohölverarbeitung und Verkauf von Kraftstoffen.

Marketing: Verkauf von Kraftstoffen über das Sinclair-Markennetz.

Erneuerbare Kraftstoffe: Produktion von erneuerbarem Diesel an mehreren Standorten.

Schmierstoffe & Spezialprodukte: Herstellung und Vertrieb von Basisölen und Spezialschmierstoffen in den USA, Kanada und Europa.

Midstream & Infrastruktur: Transport, Terminierung und Lagerung von Rohöl und Produkten.

Zunehmend setzt das Unternehmen auf Diversifizierung und Nachhaltigkeit: In den drei Werken Artesia, Cheyenne und Sinclair produziert HF Sinclair jährlich rund 380 Millionen Gallonen erneuerbaren Diesel. Ein weiteres wichtiges Standbein ist das Segment Schmierstoffe und Spezialprodukte, das durch die Akquisition von Petro-Canada Lubricants und jüngst Industrial Oils Unlimited (Januar 2026) gestärkt wurde.

Mit einer soliden Dividendenpolitik und einer strategischen Ausrichtung auf Nischenmärkte im Südwesten der USA und den Rocky Mountains positioniert sich HF Sinclair als integrierter Player, der die Brücke zwischen fossilen Brennstoffen und erneuerbaren Energieträgern schlägt.

Die Bewertung

Mit einem geschätzten KGV von 12 ist die Aktie ebenfalls nicht teuer bewertet. Hinzu kommt eine Dividendenrendite von rund 4 Prozent, welch die Aktie für Anleger interessant macht. Laut CNBC covern 17 Analysten die Aktie aktuell. Lediglich ein Experte rät das Papier zu verkaufen. Sechs raten zum "Halten" und 10 plädieren für "Kauf". Im Mittel trauen die Analysten der Aktien noch einen Kursgewinn von rund 15 Prozent zu.

Ende Januar hat der Kurs nicht nur die psychologische Marke von 50 US-Dollar zurückerobert, sondern auch die 50-Tage-Linie geknackt. Damit stehen die Chancen gut, dass die Aktie das ihr zugetraute Potenzial auch voll entfaltet.

Ring Energy: Riskant aber chancenreich

Ring Energy ist ein unabhängiges US-amerikanisches Explorations- und Produktionsunternehmen (E&P), das sich primär auf die Erschließung und Förderung von Erdöl im Permian Basin in Texas konzentriert. Das Unternehmen verfolgt eine wertorientierte Wachstumsstrategie, die auf dem Erwerb und der Optimierung konventioneller Ölfelder basiert, insbesondere in den Regionen Northwest Shelf und Central Basin Platform.

Ein markantes Merkmal von Ring Energy ist die Nutzung der San-Andres-Formation, in der das Management-Team über jahrzehntelange Erfahrung verfügt. Durch gezielte Akquisitionen, wie zuletzt den Kauf der Lime-Rock-Anlagen im Jahr 2025, konnte das Unternehmen seine Produktionskapazität auf über 20.000 Barrel Öläquivalent pro Tag steigern und gleichzeitig durch operative Synergien die Kosten senken.

Strategisch setzt das Unternehmen auf Effizienzsteigerung, Kapitaldisziplin, Produktionswachstum und gezielte Akquisitionen, um mittelfristig stabile Cashflows zu generieren, Schulden weiter zu reduzieren und die Basis für zukünftiges Wachstum zu schaffen.

Zusammengefasst ist Ring Energy ein klassisches amerikanisches Upstream-Energieunternehmen, das im wichtigen Permian Basin operiert – mit Chancen und Risiken, die typisch für die Öl- und Gasbranche sind: hohe Abhängigkeit von Rohstoffpreisen, operative Volatilität, aber auch Potenzial für attraktive Cashflows bei effizienten Produktionsprozessen.

Die Bewertung

Ring Energy ist sicherlich der heißeste Pick in diesem Trio. Mit einer Marktkapitalisierung von gerade einmal 247 Millionen US-Dollar ist der Konzern zugleich auch der kleinste Wert der vorgestellten Titel. Dementsprechend hat den Wert auch noch kein Analysten auf dem Zettel. Was Ring trotzdem interessant macht, ist die Tatsache, dass der Konzern dieses Jahr wieder in die Profitabilität zurückkehrt.

Das geschätzte KGV für 2026 liegt im einstelligen Bereich bei etwa 7,5. Zudem ist die Aktie sehr erfolgreich ins neue Jahr gestartet und liegt bereits über 32 Prozent im Plus. Schafft es der Kurs den Widerstand bei 1,25 US-Dollar zu knacken, dann könnten aus den bisherigen 30 Prozent Plus noch deutlich mehr werden.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

