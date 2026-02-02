    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNORMA Group AktievorwärtsNachrichten zu NORMA Group

    ROUNDUP

    Norma plant Aktienrückkaufprogramm - Abschreibungsbedarf in Europa

    Für Sie zusammengefasst
    • Norma schüttet bis zu 260 Mio. Euro an Aktionäre aus.
    • Aktienrückkäufe sollen zeitnah komplett genutzt werden.
    • Wertberichtigung von 102 Mio. Euro, Prognose bleibt stabil.
    MAINTAL (dpa-AFX) - Der Autozulieferer und Verbindungstechnikanbieter Norma will nach dem Abschluss des Verkaufs seines Wassermanagement-Geschäfts einen Teil der Erlöse wie angekündigt an die Aktionäre ausschütten. Insgesamt sollen bis zu 260 Millionen Euro an die Anteilseigner fließen, teilte das Unternehmen am Montag in Maintal mit. Dafür werde Norma "zeitnah" zunächst die bestehende Ermächtigung zu Aktienrückkäufen komplett ausnutzen. Einzelheiten dazu sollen später mitgeteilt werden.

    Die Aktien sollen eingezogen und das Kapital entsprechend herabgesetzt werden. Die Aktionäre müssen dem zustimmen. Dabei könnte die bislang für den 21. Mai geplante Hauptversammlung verschoben werden, sollten die entsprechenden Vorbereitungen der Transaktion nicht rechtzeitig abgeschlossen werden, hieß es.

    Norma hatte Ende September angekündigt, das Wassermanagement an das US-Unternehmen Advanced Drainage Systems zu verkaufen. Früheren Angaben zufolge erwartete Norma einen Nettomittelzufluss von rund 620 bis 640 Millionen Euro. 300 Millionen Euro sollen demzufolge in den Schuldenabbau gesteckt werden, zudem plant das Unternehmen, bis zu 70 Millionen Euro für Zukäufe verwenden.

    Wie der im Kleinwertesegment SDax notierte Konzern weiter mitteilte, muss er die Buchwerte der Beteiligungen an bestimmten Konzerngesellschaften in der europäischen Region EMEA, insbesondere in Deutschland, wertberichtigen. Grund seien angepasste Umsatzplanungen für die Jahre 2028 bis 2030. Den Abschreibungsbedarf bezifferte Norma auf insgesamt 102 Millionen Euro. Auf das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) habe dies aber keinen Einfluss. Daher bestätigte das Unternehmen die Prognose für Umsatz und Marge.

    Die Aktie schwankte am Nachmittag nach der Veröffentlichung der Nachrichten stark. Zum Handelsschluss legte sie als einer der besten Werte im SDax um vier Prozent zu./nas/he

    NORMA Group

    ISIN:DE000A1H8BV3WKN:A1H8BV

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NORMA Group Aktie

    Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 18.135 auf Ariva Indikation (02. Februar 2026, 17:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NORMA Group Aktie um +3,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt 0,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von NORMA Group bezifferte sich zuletzt auf 495,14 Mio..

    NORMA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von -22,78 %/+54,44 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
