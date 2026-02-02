Verve Group auf Tief seit März 2024 - Verschuldung soll steigen

Wieder so eine seltsame Reaktion auf "zu erwartende Ergebnisse"? Die Zahlen liegen doch "voll im Rahmen" und auch der Ausblick auf 2026 ist OK? Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/confused.gif





Das sind recht solide Zahlen - und wenn man jetzt noch die Probleme mit dem Großkunden berücksichtigt (ein Großkunde ist pleite gegangen, weshalb

Umsatz verloren ging und eine Abschreibung auf die offenen Forderungen vorgenommen werden musste) , sind die Zahlen und der Ausblick sogar "robust" ...

Auch die Dollar-Schwäche belastet spürbar das Zahlenwerk. Aber das ist nicht das "operative Geschäft" - sondern nur ein "Sondereffekt".





Und was wir alle sehen wollten (steigende Bruttomargen nach der Unification = höhere operative Profitabilität) haben wir doch auch bekommen!?

Dennoch mahne ich erneut an, dass der Schuldenberg (leverage-ratio) weiterhin "grenzwertig hoch" ist ... und ich eine "Konsolidierung" sehr begrüßen würde! 😕





Insgesamt sehe ich hier aber keine "Enttäuschung". Eigentlich alles wie erwartet (bis auf die Pleite des Großkunden) ... und das ist doch OK so, oder nicht? 🤔