    Verve Group auf Tief seit März 2024 - Verschuldung soll steigen

    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine geplante Platzierung von Anleihen durch Verve Group hat am Montag die Aktie des im SDax notierten schwedischen Werbetechnologie-Unternehmens unter Druck gebracht. Die vor allem mit den vorläufigen Quartalszahlen begonnene Talfahrt setzte sich fort und sorgte bei 1,34 Euro für den tiefsten Stand seit März 2024.

    Zuletzt büßte das Papier 12 Prozent auf 1,38 Euro ein und war mit Abstand Schlusslicht im SDax . Auch im bisherigen Jahresverlauf gehört Verve mit minus 21 Prozent zu den größten Verlierern im Nebenwerteindex.

    Ein Experte verwies darauf, dass die Verschuldung des Spezialisten für digitale Werbung und Spieleentwicklung am Jahresende bereits höher gewesen sei, als allgemein erwartet worden sei. "Das hatte die Aktie nach der Vorlage der vorläufigen Zahlen am 26. Januar bereits unter Druck gebracht. Dass die Anleihen nun um 50 Millionen Euro aufgestockt werden sollen, erhöht das Risikoprofil", erklärte er.

    Aktienexperte Andreas Lipkow hob ebenfalls die Neuverschuldung als Grund hervor. Er nannte sie ein "echtes Risiko" angesichts der variablen Verzinsung. "Sollte sich die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank in den kommenden Quartalen ändern und zu steigenden Zinsen führen, verteuert dies auch die Refinanzierungskosten der Anleihe." Das sei augenscheinlich ein Risiko, das einige Investoren wohl nicht eingehen wollten./ck/mis/he

     

    Die Verve Group Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 18.135 auf Ariva Indikation (02. Februar 2026, 17:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verve Group Registered (A) Aktie um -28,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,51 %.

    Die Marktkapitalisierung von Verve Group Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 276,16 Mio..

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +263,64 %/+263,64 % bedeutet.




    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursreaktionen auf die Prüfung einer Folge-Anleihe und den damit verbundenen Kursverfall; einige sehen Kaufgelegenheiten. Diskussionen drehen sich um solide Q4‑Performance und die Prognose für 2026 (Umsatz und AEBITDA), ein Research‑Buy mit Kursziel €4,50, Sorgen über hohe Verschuldung, den Ausfall eines Großkunden sowie enttäuschendes organisches Wachstum und die Frage nach dem Kursboden.

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Verfasst von dpa-AFX
    AKTIE IM FOKUS Verve Group auf Tief seit März 2024 - Verschuldung soll steigen
