Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 02.02.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.667,89USD pro Feinunze und notiert damit -4,65 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 78,87USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -7,71 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 66,09USD und verzeichnet ein Minus von -4,45 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 62,01USD und verzeichnet ein Minus von -4,71 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.729,50 USD +1,02 % Platin 2.155,50 USD +1,22 % Kupfer London Rolling 12.958,41 USD -0,58 % Aluminium 3.063,98 PKT -2,62 % Erdgas 3,427 USD -21,40 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Minus von -21,40 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 02.02.26, 17:29 Uhr.