Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 02.02.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.667,89USD pro Feinunze und notiert damit -4,65 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 78,87USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -7,71 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 66,09USD und verzeichnet ein Minus von -4,45 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 62,01USD und verzeichnet ein Minus von -4,71 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.729,50USD
|+1,02 %
|Platin
|2.155,50USD
|+1,22 %
|Kupfer London Rolling
|12.958,41USD
|-0,58 %
|Aluminium
|3.063,98PKT
|-2,62 %
|Erdgas
|3,427USD
|-21,40 %
Rohstoff des Tages: Erdgas
Mit einem Tages-Minus von -21,40 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 02.02.26, 17:29 Uhr.