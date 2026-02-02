    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 3. Februar 2026

    Termine am 3. Februar 2026
    • Wirtschafts- und Finanztermine am 3. Februar 2026
    • Mehrere Unternehmen veröffentlichen Jahreszahlen heute
    • Wichtige Konjunkturdaten aus Europa und USA erwartet
    TAGESVORSCHAU - Termine am 3. Februar 2026
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 3. Februar 2026

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Siltronic, Jahreszahlen
    07:00 DEU: Sartorius, vorläufige Jahreszahlen
    07:00 FRA: Sartorius Stedim Biotech, Jahreszahlen
    07:00 NLD: Akzo Nobel, Jahreszahlen
    07:30 SWE: Alfa Laval, Jahreszahlen
    08:00 FIN: Fortum, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Willis Towers Watson, Q4-Zahlen
    08:00 IRL: Bank of Ireland, Jahreszahlen
    08:30 JPN: Nintendo, 9Monatszahlen
    09:00 DEU: KSB, Q4-Umsatz
    12:00 USA: Pepsico, Q4-Zahlen
    12:30 USA: Merck & Co, Q4-Zahlen
    12:45 USA: Pfizer, Q4-Zahlen
    13:15 USA: PayPal, Q4-Zahlen
    22:00 USA: AMD, Q4-Zahlen
    22:00 USA: Amgen, Q4-Zahlen
    22:05 USA: Mondelez International, Q4-Zahlen
    22:15 USA: Prudential Financial, Q4-Zahlen
    23:00 USA: Teradyne, Q4-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Schott Pharma AG & Co KGaA, Hauptversammlung
    USA: Electronic Arts, Inc, Q3-Zahlen
    USA: Eaton, Q4-Zahlen
    USA: Pkw-Absatz 1/26

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)
    09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 1/26
    16:00 USA: JOLTS Offene Stellen 12/25

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Erste Tarifrunde auf Bundesebene für die 585.000 Beschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie, Hannover CYP: Informelles Treffen der Wettbewerbsminister der EU-Staaten, Lefkosia °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
