    Der Börsen-Tag

    DAX & Wall Street im Rallye-Modus: Deutsche Indizes überflügeln USA

    An Europas Börsen und an der Wall Street dominieren heute die Bullen: Leitindizes ziehen kräftig an, während einzelne Branchenwerte teils stark auseinanderdriften.

    Foto: David Young - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes on beiden Seiten des Atlantiks haben den Handelstag mit überwiegend deutlichen Gewinnen bestritten. In Deutschland legten vor allem die Standard- und Nebenwerte kräftig zu. Der DAX stieg um 1,19 Prozent auf 24.780,39 Punkte und setzte damit seine Aufwärtsbewegung fort. Noch etwas stärker präsentierte sich der MDAX: Der Index der mittelgroßen Werte gewann 1,26 Prozent auf 31.499,87 Punkte und war damit heute der stärkste der großen deutschen Indizes. Etwas moderater fielen die Zuwächse im SDAX aus. Der Index der kleineren Unternehmen kletterte um 0,78 Prozent auf 18.147,91 Punkte. Der TecDAX, der vor allem Technologiewerte bündelt, legte um 0,76 Prozent auf 3.641,16 Punkte zu und blieb damit leicht hinter den großen Standardwerten zurück. Auch an der Wall Street überwogen die positiven Vorzeichen. Der Dow Jones Industrial stieg um 0,87 Prozent auf 49.309,14 Punkte und zeigte damit eine robuste Entwicklung. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,42 Prozent auf 6.970,12 Punkte und legte damit zwar ebenfalls zu, jedoch weniger dynamisch als die großen deutschen Indizes. In der Gesamtbetrachtung verläuft der Handelstag damit sowohl in Europa als auch in den USA freundlich, wobei die deutschen Leit- und Nebenwerteindizes prozentual stärker zulegen als die großen US-Barometer.

    DAX Topwerte

    Siemens Energy führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 4.00% an, gefolgt von Commerzbank mit 2.69% und SAP, das um 2.67% zulegte.

    DAX Flopwerte

    Im Gegensatz dazu verzeichnete Scout24 einen Rückgang von -1.36%, Beiersdorf fiel um -1.84% und Rheinmetall musste einen Verlust von -2.82% hinnehmen.

    MDAX Topwerte

    Im MDAX sticht Delivery Hero mit einem beeindruckenden Plus von 8.09% hervor, während PUMA um 7.05% zulegte und AUTO1 Group einen Anstieg von 4.17% verzeichnete.

    MDAX Flopwerte

    Redcare Pharmacy fiel um -2.49%, RENK Group verlor -3.42% und HENSOLDT verzeichnete den größten Rückgang mit -4.80%.

    SDAX Topwerte

    HelloFresh führt die SDAX-Werte mit einem Anstieg von 8.85% an, gefolgt von NORMA Group mit 5.46% und Medios, das um 3.70% zulegte.

    SDAX Flopwerte

    HYPOPORT fiel um -3.65%, Evotec verzeichnete einen Rückgang von -4.70% und Verve Group Registered (A) erlebte den stärksten Verlust mit -11.42%.

    TecDAX Topwerte

    Im TecDAX zeigt Nemetschek einen Anstieg von 3.79%, SAP legte um 2.67% zu und Nordex verzeichnete ein Plus von 2.57%.

    TecDAX Flopwerte

    SMA Solar Technology fiel um -2.06%, Evotec musste einen Rückgang von -4.70% hinnehmen und HENSOLDT verzeichnete ebenfalls -4.80%.

    Dow Jones Topwerte

    Caterpillar führt die Dow Jones-Werte mit einem Anstieg von 3.52% an, gefolgt von Cisco Systems mit 3.42% und Visa (A), das um 3.08% zulegte.

    Dow Jones Flopwerte

    Chevron Corporation fiel um -1.35%, 3M verzeichnete einen Rückgang von -1.40% und Walt Disney musste einen Verlust von -4.19% hinnehmen.

    S&P 500 Topwerte

    Im S&P 500 sticht SanDisk Corporation mit einem Anstieg von 15.82% hervor, während Carnival Corporation und Western Digital jeweils um 7.13% zulegten.

    S&P 500 Flopwerte

    Walt Disney fiel um -4.19%, Expand Energy Corporation verzeichnete einen Rückgang von -4.34% und EQT musste einen Verlust von -4.97% hinnehmen.


    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
