DAX & Wall Street im Rallye-Modus: Deutsche Indizes überflügeln USA
An Europas Börsen und an der Wall Street dominieren heute die Bullen: Leitindizes ziehen kräftig an, während einzelne Branchenwerte teils stark auseinanderdriften.
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes on beiden Seiten des Atlantiks haben den Handelstag mit überwiegend deutlichen Gewinnen bestritten. In Deutschland legten vor allem die Standard- und Nebenwerte kräftig zu. Der DAX stieg um 1,19 Prozent auf 24.780,39 Punkte und setzte damit seine Aufwärtsbewegung fort. Noch etwas stärker präsentierte sich der MDAX: Der Index der mittelgroßen Werte gewann 1,26 Prozent auf 31.499,87 Punkte und war damit heute der stärkste der großen deutschen Indizes. Etwas moderater fielen die Zuwächse im SDAX aus. Der Index der kleineren Unternehmen kletterte um 0,78 Prozent auf 18.147,91 Punkte. Der TecDAX, der vor allem Technologiewerte bündelt, legte um 0,76 Prozent auf 3.641,16 Punkte zu und blieb damit leicht hinter den großen Standardwerten zurück. Auch an der Wall Street überwogen die positiven Vorzeichen. Der Dow Jones Industrial stieg um 0,87 Prozent auf 49.309,14 Punkte und zeigte damit eine robuste Entwicklung. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,42 Prozent auf 6.970,12 Punkte und legte damit zwar ebenfalls zu, jedoch weniger dynamisch als die großen deutschen Indizes. In der Gesamtbetrachtung verläuft der Handelstag damit sowohl in Europa als auch in den USA freundlich, wobei die deutschen Leit- und Nebenwerteindizes prozentual stärker zulegen als die großen US-Barometer.
DAX TopwerteSiemens Energy führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 4.00% an, gefolgt von Commerzbank mit 2.69% und SAP, das um 2.67% zulegte.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnete Scout24 einen Rückgang von -1.36%, Beiersdorf fiel um -1.84% und Rheinmetall musste einen Verlust von -2.82% hinnehmen.
MDAX TopwerteIm MDAX sticht Delivery Hero mit einem beeindruckenden Plus von 8.09% hervor, während PUMA um 7.05% zulegte und AUTO1 Group einen Anstieg von 4.17% verzeichnete.
MDAX FlopwerteRedcare Pharmacy fiel um -2.49%, RENK Group verlor -3.42% und HENSOLDT verzeichnete den größten Rückgang mit -4.80%.
SDAX TopwerteHelloFresh führt die SDAX-Werte mit einem Anstieg von 8.85% an, gefolgt von NORMA Group mit 5.46% und Medios, das um 3.70% zulegte.
SDAX FlopwerteHYPOPORT fiel um -3.65%, Evotec verzeichnete einen Rückgang von -4.70% und Verve Group Registered (A) erlebte den stärksten Verlust mit -11.42%.
TecDAX TopwerteIm TecDAX zeigt Nemetschek einen Anstieg von 3.79%, SAP legte um 2.67% zu und Nordex verzeichnete ein Plus von 2.57%.
TecDAX FlopwerteSMA Solar Technology fiel um -2.06%, Evotec musste einen Rückgang von -4.70% hinnehmen und HENSOLDT verzeichnete ebenfalls -4.80%.
Dow Jones TopwerteCaterpillar führt die Dow Jones-Werte mit einem Anstieg von 3.52% an, gefolgt von Cisco Systems mit 3.42% und Visa (A), das um 3.08% zulegte.
Dow Jones FlopwerteChevron Corporation fiel um -1.35%, 3M verzeichnete einen Rückgang von -1.40% und Walt Disney musste einen Verlust von -4.19% hinnehmen.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 sticht SanDisk Corporation mit einem Anstieg von 15.82% hervor, während Carnival Corporation und Western Digital jeweils um 7.13% zulegten.
S&P 500 FlopwerteWalt Disney fiel um -4.19%, Expand Energy Corporation verzeichnete einen Rückgang von -4.34% und EQT musste einen Verlust von -4.97% hinnehmen.
