    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss

    245 Aufrufe 245 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dax fest nach kräftigen Auftaktverlusten

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax nach schwachem Start um 1,05% gestiegen.
    • Starke US-Stimmungsdaten unterstützen Erholung.
    • Edelmetall-Markt beruhigt sich nach massiven Verlusten.
    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss - Dax fest nach kräftigen Auftaktverlusten
    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Montag nach einem schwachen Start deutlich zugelegt. Unterstützt wurde die Erholungsbewegung am Nachmittag von starken US-Stimmungsdaten. Die zeitweise massiven Verluste am Edelmetall-Markt konnten das Börsenbarometer damit nicht nachhaltig belasten. Vielmehr setzte sich unter Anlegern die Erkenntnis durch, dass sich am fundamental positiven Umfeld für Aktien letztlich wohl nichts geändert hat.

    Der deutsche Leitindex, der am Morgen noch unter 24.400 Punkte gefallen war, beendete den Tag 1,05 Prozent höher auf 24.797,52 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte ging ebenfalls auf Erholungskurs und stieg um 1,12 Prozent auf 31.512,09 Punkte. Europaweit sah es ähnlich aus: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 1,00 Prozent auf 6.007,51 Zähler zu und auch in der Schweiz und in Großbritannien ging es nach oben. In den USA legten Dow Jones Industrial und die Nasdaq-Börsen zu.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.512,85€
    Basispreis
    22,97
    Ask
    × 10,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.222,50€
    Basispreis
    24,23
    Ask
    × 10,24
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    In den USA verbesserte sich die Stimmung in der Industrie im Monat Januar deutlich und auch überraschend stark. Dabei stieg der viel beachtete Einkaufsmanager ISM auch wieder über die Wachstumsschwelle, was eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivität signalisiert.

    Zudem beruhigten sich nach dem Einbruch des Gold- und Silberpreises die Nerven der Anleger wieder. "Es sieht danach aus, als wären die vielen spekulativen und damit zittrigen Hände über das Wochenende aus dem Markt geflogen", kommentierte Christine Romar, Europa-Chefin bei CMC Markets, den Börsentag. Sie sprach dabei von einer "gesunden Bereinigung in den Edelmetallmärkten", auch wenn die Lage bei Gold und Silber fragil bleibe "und damit hochtoxisch auch für die Aktienmärkte".

    Auslöser der Turbulenzen war die Nominierung des früheren Fed-Gouverneurs Kevin Warsh als Nachfolger für US-Notenbank-Chef Jerome Powell durch US-Präsident Donald Trump. Da Warsh nicht als Verfechter einer besonders lockeren Geldpolitik gilt, sondern eher als einer, der zu einem restriktiveren Zinspfad tendiert, um die Inflation in den Griff zu bekommen, löste dies Verunsicherung aus. Zinssenkungsfantasien erhielten einen Dämpfer.

    Wer mit Kredit auf weiter anziehende Preise der Edelmetalle gesetzt hatte, wurden auf dem falschen Fuß erwischt. Positionen mussten glattgestellt werden, was die Preise weiter belastete. Eine solche Entwicklung kann sich vorübergehend auch auf andere Märkte, wie etwa den Aktienmarkt, auswirken.

    Rüstungswerten zählten zu den größten Verlierern, haben im neuen Jahr aber auch bislang überdurchschnittlich stark zugelegt. Am Sonntag hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj neue Gespräche über eine Beendigung des russischen Angriffskrieges in Abu Dhabi für die kommende Woche angekündigt. Rheinmetall büßten am Dax-Ende 3,0 Prozent ein. Im MDax sanken TKMS um 1,2 Prozent, Renk um 3,2 Prozent und Hensoldt um 5,1 Prozent.

    Positive Impulse lieferten Analysten für Einzelwerte. So erholten sich die Anteilscheine des Essenslieferdienstes Delivery Hero mit plus 8,9 Prozent weitgehend von ihren Verlusten der vergangenen drei Handelstage. Andrew Ross von der Barclays Bank sieht für die Aktie noch ein Kurspotenzial von über 50 Prozent. Einerseits ist er zuversichtlich, dass sich die jüngsten regulatorischen Änderungen in Katar und Kuwait, wo die Tochter Talabat aktiv ist, im zweiten Halbjahr klären dürften. Andererseits sieht er in möglichen M&A-Transaktionen weitere wichtige Kurstreiber.

    Die Papiere von Nemetschek gewannen 4,0 Prozent und profitierten von einer Kaufempfehlung der Bank of America. Analyst Victor Cheng sieht angesichts der Chancen im Bereich Künstlicher Intelligenz eine attraktive Einstiegsmöglichkeit in die Aktie des Bausoftware-Unternehmens.

    Um 4,0 Prozent ging es zudem für Norma nach oben. Der Autozulieferer und Verbindungstechnikanbieter will nach dem Abschluss des Verkaufs seines Wassermanagement-Geschäfts einen Teil der Erlöse wie angekündigt an die Aktionäre ausschütten./ck/he

    --- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,56 % und einem Kurs von 76,85 auf Tradegate (02. Februar 2026, 18:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -6,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,92 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 79,63 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.170,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.000,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +15,34 %/+32,64 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Gold - CG3AB0 - XD0002747026

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gold. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    13 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss Dax fest nach kräftigen Auftaktverlusten Der Dax hat am Montag nach einem schwachen Start deutlich zugelegt. Unterstützt wurde die Erholungsbewegung am Nachmittag von starken US-Stimmungsdaten. Die zeitweise massiven Verluste am Edelmetall-Markt konnten das Börsenbarometer damit nicht …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     