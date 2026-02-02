Carnival Corporation Aktie mit Kurssprung +7,86 % - 02.02.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Carnival Corporation Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +7,86 % im Plus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Carnival Corporation ist ein führendes Kreuzfahrtunternehmen, das Kreuzfahrten über Marken wie Carnival Cruise Line und Princess Cruises anbietet. Als größter Anbieter weltweit konkurriert es mit Royal Caribbean und Norwegian Cruise Line. Die breite Markenvielfalt und globale Präsenz sind Alleinstellungsmerkmale.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Carnival Corporation Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche ist die Carnival Corporation Aktie damit um +13,52 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,22 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Carnival Corporation auf -4,22 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,55 % geändert.

Carnival Corporation Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +13,52 % 1 Monat -4,22 % 3 Monate +0,46 % 1 Jahr -5,75 %

Informationen zur Carnival Corporation Aktie

Es gibt 527 Mio. Carnival Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,28 Mrd.EUR € wert.

An Europas Börsen und an der Wall Street dominieren heute die Bullen: Leitindizes ziehen kräftig an, während einzelne Branchenwerte teils stark auseinanderdriften.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Carnival Corporation

Nordson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,82 %. Walt Disney notiert im Minus, mit -4,03 %.

Carnival Corporation Aktie jetzt kaufen?

Ob die Carnival Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carnival Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.