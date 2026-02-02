    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss

    Kurse drehen kräftig ins Plus

    • Europas Aktienmärkte überwinden anfängliche Schwäche.
    • EuroStoxx 50 schließt 1,00% höher bei 6.007,51.
    • Züricher SMI steigt um 1,67% auf 13.409,11 Punkte.
    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Montag ihre anfängliche Schwäche überwunden. Im Einklang mit den freundlichen US-Börsen fielen die Kursaufschläge am Ende sogar deutlicher aus als zuletzt in New York. Auf beiden Seiten des Atlantiks gaben Stimmungsdaten aus der Industrie positive Impulse.

    Zum Handelsschluss notierte der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 1,00 Prozent höher bei 6.007,51 Punkten. Außerhalb der Währungszone rückte der Züricher SMI um 1,67 Prozent auf 13.409,11 Punkte vor. Für den britischen FTSE 100 ging es um 1,15 Prozent auf 10.341,56 Punkte nach oben.

    In Deutschland, Frankreich und auch in der Eurozone hat sich die Stimmung in der Industrie im Januar etwas verbessert, wie die jeweiligen Einkaufsmanagerindizes zeigten. In Großbritannien stieg sie auf den höchsten Stand seit fast eineinhalb Jahren.

    Am meisten gefragt im marktbreiten Stoxx Europe 600 waren Reise- und Freizeit- sowie Bankentitel . Die Anleger setzten außerdem auf konsumnahe Aktien und Sektoren, die tendenziell stabilere Erträge erwirtschaften als zyklische Titel aus der Technologie- oder Rohstoffbranche. So fanden sich die Aktien von Lebensmittel- und Getränkeproduzenten sowie Telekomanbietern überwiegend auf der Gewinnerseite.

    Der Rohstoffsektor drehte zwar ins Plus, blieb aber etwas hinter dem freundlichen Gesamtmarkt zurück. In London drückten die Verluste an den Metallbörsen auf die Papiere der zahlreichen Bergwerkskonzerne. Im FTSE 100 lagen mit Endeavour Mining und Fresnillo zwei Bergbautitel weit hinten.

    Die einzigen negativen Branchen waren letztlich aber die zinssensiblen Immobilienwerte und die als defensiv geltenden Versorger , wobei sich die Verluste in Grenzen hielten. Vergleichsweise schwach waren auch die Aktien von Öl- und Gasunternehmen . Die Aussicht auf Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran belastete die Ölpreise deutlich./gl/he

     

    Die Fresnillo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,30 % und einem Kurs von 277,0 auf TTMzero (02. Februar 2026, 18:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresnillo Aktie um -25,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,72 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fresnillo bezifferte sich zuletzt auf 32,29 Mrd..

    Fresnillo zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4790. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4900 %.




