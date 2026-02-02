    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Lettland

    Polizei ermittelt wegen Epstein-Akten

    Für Sie zusammengefasst
    • Lettische Polizei ermittelt zu Epstein-Akten.
    • Lettland als Rekrutierungsort für junge Frauen genannt.
    • Über 500 Nennungen in Dokumenten, viele Models betroffen.
    Lettland - Polizei ermittelt wegen Epstein-Akten
    RIGA (dpa-AFX) - In Lettland hat die Polizei Ermittlungen zu den Epstein-Akten eingeleitet, nachdem das baltische EU-Land in den neu veröffentlichten Dokumenten als möglicher Rekrutierungsort für junge Frauen und Minderjährige aufgetaucht ist. Auch die Generalstaatsanwaltschaft in Riga kündigte an, die nun bekanntgewordenen Informationen im Fall des verurteilten amerikanischen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein zu untersuchen. Dies meldeten die Nachrichtenagentur Leta und der lettische Rundfunk.

    Das US-Justizministerium hatte am Freitag weitere Ermittlungsakten zum Fall Epstein veröffentlicht. Die Dokumente deuten Untersuchungen von lettischen Medien zufolge darauf hin, dass Lettland einer der Orte war, an denen junge Frauen und Minderjährige für Epsteins kriminelle Zwecke rekrutiert worden seien. Lettland werde demnach in den Dokumenten in verschiedenen Zusammenhängen mehr als 500 Mal erwähnt, die Hauptstadt Riga sogar mehr als 800 Mal.

    Die veröffentlichten Akten enthalten den Medienberichten zufolge die Namen mehrerer lettischer Models und Modelagenturen sowie Epsteins persönliche Korrespondenz mit lettischen jungen Frauen. Auch könnten Frauen aus Lettland dessen Assistentinnen gewesen sein, hieß es. In den veröffentlichten Akten seien zudem Pässe lettischer junger Frauen, Flugtickets von und nach Riga sowie Hotelreservierungen in der lettischen Hauptstadt zu finden.

    Der US-Multimillionär Epstein hatte jahrelang einen Missbrauchsring betrieben, dem Dutzende junge Frauen und Minderjährige zum Opfer fielen. 2019 kam er im Alter von 66 Jahren in einer Gefängniszelle zu Tode./awe/DP/nas





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
