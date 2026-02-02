Trump verkündet Handelseinigung mit Indien

Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-Präsident Donald Trump hat nach eigener Aussage in einem Gespräch mit dem indischen Premierminister Narendra Modi eine Einigung über ein Handelsabkommen erzielt.



Modi habe zugestimmt, den Kauf von russischem Öl einzustellen und stattdessen mehr Öl aus den USA und möglicherweise Venezuela zu beziehen, teilte Trump am Montag mit. Der US-Präsident sagte, dass dies helfen werde, den Krieg in der Ukraine zu beenden.





Im Rahmen des neuen Handelsabkommens werde die USA einen reduzierten Zoll von 18 Prozent anstelle der bisherigen 25 Prozent erheben. Indien werde im Gegenzug seine Zölle und nichttarifären Handelshemmnisse gegenüber den USA laut Trump auf null senken.



Zusätzlich habe Modi zugesagt, US-Produkte in einem "viel größeren Umfang" zu kaufen, einschließlich aus den Bereichen Energie, Technologie, Landwirtschaft und Kohle im Wert von über 500 Milliarden Dollar.





