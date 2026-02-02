Forscher kritisiert zu schnelle Warnstreiks und fordert Reformen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Mobilitätsforscher Andreas Knie hat angesichts der Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr vor einer überzogenen Nutzung des Streikinstruments gewarnt. Das Streikrecht gehöre zu den wirklichen Errungenschaften, und daran sollte auch nicht gerüttelt werden, sagte Knie im Podcast "Im Loop". "Aber um die Waffe scharf werden zu lassen oder scharf bleiben zu lassen, muss man es eben dosiert einsetzen." Zugleich sprach sich Knie für umfassende Reformen im öffentlichen Nahverkehr aus.

Der aktuelle 24-Stunden-Warnstreik sei viel zu schnell eingesetzt worden, sagte der Experte vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. "Wenn zu schnell gestreikt wird, dann fehlt auch die Zustimmung. Dann geht die deutlich zurück." Aus Sicht von Knie hätten die Tarifpartner vor Warnstreiks in Verhandlungen ausloten sollen, wie ein langfristig geltender Zukunftspakt für den öffentlichen Personennahverkehr wirklich aussehe.