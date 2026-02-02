    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsATX IndexvorwärtsNachrichten zu ATX

    Aktien Wien Schluss

    ATX startet positiv in den Februar

    Für Sie zusammengefasst
    • Wiener Aktienmarkt startet positiv in den Februar.
    • ATX schloss 0,95% höher, nahe Rekordhoch.
    • AT&S steigen um 9,2% nach Upgrade von Deutsche Bank.
    ATX startet positiv in den Februar
    WIEN (dpa-AFX) - Nach einem holprigen Auftakt hat der Wiener Aktienmarkt doch noch einen positiven Start in den Februar hingelegt. Der ATX schloss am Montag 0,95 Prozent höher bei 5.658,25 Punkten und damit wieder nahe des Rekordhochs von vergangener Woche. Der ATX Prime legte um 0,94 Prozent auf 2.805,41 Zähler zu.

    Im europäischen Umfeld drehten die Indizes, angetrieben durch positive Stimmungsdaten von beiden Seiten des Atlantiks, ebenfalls deutlich ins Plus. Im Frühhandel hatten noch eine spürbare Korrektur bei Edelmetallen sowie Gewinnmitnahmen bei asiatischen Tech-Werten auf die hiesigen Aktienmärkte ausgestrahlt.

    Hintergrund war die Nominierung des früheren Fed-Gouverneurs Kevin Warsh als Nachfolger von US-Notenbank-Chef Jerome Powell durch US-Präsident Donald Trump am Freitag. Am Markt wurden dadurch Erwartungen an eine stärkere Lockerung der US-Geldpolitik in Frage gestellt, da Warsh in der Vergangenheit lange als geldpolitischer Falke galt, wobei er seit Trumps Amtsantritt wiederholt Zinssenkungen forderte. Verstärkt wurde die Bewegung am Goldmarkt zudem durch die Auflösung spekulativer, teils gehebelter Positionen.

    Deutliche Rückgänge gab es auch bei den Ölnotierungen, die zuletzt wegen wachsender Sorgen vor einer Eskalation rund um den Iran gestiegen waren. Mittlerweile erklärten sowohl Washington als auch Teheran, eine Verhandlungslösung finden zu wollen, was die Ölpreise belastete. In Wien büßten SBO und OMV vor diesem Hintergrund bis zu 0,8 Prozent ein.

    AT&S zogen inzwischen um 9,2 Prozent an und bügelten damit die schwache Entwicklung der Vortage wieder aus. Die Analysten von Deutsche Bank stuften die Titel samt angehobenem Kursziel auf "Buy" hoch und verwiesen auf deutlich verbessertes Sentiment sowie eine wieder akute Knappheit bei IC-Substraten durch die stark steigende KI-getriebene Nachfrage. Angesichts der hohen Auslastung der Branche befinde sich AT&S mit einem leer stehenden Werk in Malaysia in einer einzigartigen Position, schrieb Analyst George Brown.

    Lenzing gaben um 1,2 Prozent nach. Der Faserhersteller hat die Mehrheit an dem schwedischen Textil-Innovationsunternehmen TreeToTextile übernommen. Durch den Zukauf solle die Industrialisierung neuer, nachhaltigerer Fasern beschleunigt werden, teilte Lenzing am Montag mit. Die Transaktion werde durch die Ausgabe neuer Aktien umgesetzt.

    Stark nachgefragt waren Versicherer und Banken. BAWAG, UNIQA und VIG legten jeweils mehr als zwei Prozent zu. Für Versorger ging es dagegen ins Minus, wobei Verbund als ATX-Schlusslicht 1,9 Prozent abgaben./spa/mik/APA/nas






    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
