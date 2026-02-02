JPMORGAN stuft ASML auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1515 Euro belassen. Die Aktie befindet sich zudem auf der "Analyst Focus List" für besonders aussichtsreiche Werte. Analyst Sandeep Deshpande verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf ein Treffen mit Finanzvorstand Roger Dassen. Die Aussagen des Managements signalisierten großes Vertrauen in einen mehrjährigen Aufschwung des Anbieters von Lithografiesystemen für die Halbleiterindustrie./ck/rob/he
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,96 % und einem Kurs von 1.227EUR auf Tradegate (02. Februar 2026, 19:10 Uhr) gehandelt.
