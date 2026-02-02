JPMORGAN stuft Auto1 auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 vor den am 25. Februar erwarteten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Aktie hat zudem den Status "Positive Catalyst Watch" inne. Analyst Marcus Diebel betonte in einer am Montag vorliegenden Studie, dass er starke Schlussquartalszahlen von dem Online-Gebrauchtwagenhändler erwarte./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 16:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 16:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,58 % und einem Kurs von 28,90EUR auf Tradegate (02. Februar 2026, 19:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
