ANALYSE-FLASH
DZ Bank hebt fairen Wert für Walt Disney an - 'Kaufen'
- DZ Bank hebt Disney fairen Wert auf 137 US-Dollar an.
- Streaming-Bereich erreicht Bestwert, Freizeitparks stabil.
- Nachfolge von Bob Iger: Josh D'Amaro als Favorit.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Disney nach Zahlen von 135 auf 137 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das erste Geschäftsquartal sei erfreulich ausgefallen, schrieb Markus Leistner in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Profitabilität im Streaming-Bereich habe einen Bestwert erreicht und die Freizeitparks und das Kreuzfahrtgeschäft blieben ein Stabilitätsanker. Die Nachfolge von Vorstandschef Bob Iger gehe zudem in eine entscheidende Phase und Josh D'Amaro, Leiter des Erlebnisbereichs, sei einer der aussichtsreichsten Kandidaten./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 15:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Walt Disney Aktie
Die Walt Disney Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,23 % und einem Kurs von 89,26 auf Tradegate (02. Februar 2026, 19:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Walt Disney Aktie um -5,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,21 %.
Die Marktkapitalisierung von Walt Disney bezifferte sich zuletzt auf 158,68 Mrd..
Walt Disney zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3400 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 138,00USD.
Analyst: DZ Bank
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Walt Disney - 855686 - US2546871060
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Walt Disney. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Milliarden-Deal! Disney steigt bei OpenAI ein
https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/disney-milliarden…
Die erste Reaktion negativ wegen Stillstand beim Gewinn...ABER: Dividende wird erhöht + erhöhtes Aktienrückkaufprogramm...wenn sich das gelegt hat in den nächsten 1-2 Tagen dann ist die Aktie wieder ein Kauf...
Was ist denn hier los? Der bisher letzte Kommentar ist vom 22.09.25 😲 Keiner mehr investiert hier? Gibt es keinen Diskussionsbedarf? Wie seht ihr die Zahlen für das vierte Geschäftsquartal und die deutlich Erhöhung der Dividende im kommenden Jahr 🤑? Der Markt reagiert ja erstmal ziemlich kritisch und negativ darauf.