DZ Bank hebt fairen Wert für Walt Disney an - 'Kaufen'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Walt Disney Aktie

Die Walt Disney Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,23 % und einem Kurs von 89,26 auf Tradegate (02. Februar 2026, 19:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Walt Disney Aktie um -5,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,21 %.

Die Marktkapitalisierung von Walt Disney bezifferte sich zuletzt auf 158,68 Mrd..

Walt Disney zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3400 %.

Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 138,00USD.