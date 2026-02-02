    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWalt Disney AktievorwärtsNachrichten zu Walt Disney

    ANALYSE-FLASH

    DZ Bank hebt fairen Wert für Walt Disney an - 'Kaufen'

    Für Sie zusammengefasst
    • DZ Bank hebt Disney fairen Wert auf 137 US-Dollar an.
    • Streaming-Bereich erreicht Bestwert, Freizeitparks stabil.
    • Nachfolge von Bob Iger: Josh D'Amaro als Favorit.
    ANALYSE-FLASH - DZ Bank hebt fairen Wert für Walt Disney an - 'Kaufen'
    Foto: Richard Drew - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Disney nach Zahlen von 135 auf 137 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das erste Geschäftsquartal sei erfreulich ausgefallen, schrieb Markus Leistner in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Profitabilität im Streaming-Bereich habe einen Bestwert erreicht und die Freizeitparks und das Kreuzfahrtgeschäft blieben ein Stabilitätsanker. Die Nachfolge von Vorstandschef Bob Iger gehe zudem in eine entscheidende Phase und Josh D'Amaro, Leiter des Erlebnisbereichs, sei einer der aussichtsreichsten Kandidaten./ck/rob/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 15:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Walt Disney Aktie

    Die Walt Disney Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,23 % und einem Kurs von 89,26 auf Tradegate (02. Februar 2026, 19:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Walt Disney Aktie um -5,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,21 %.

    Die Marktkapitalisierung von Walt Disney bezifferte sich zuletzt auf 158,68 Mrd..

    Walt Disney zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3400 %.

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 138,00USD.


    Rating: Kaufen
    Analyst: DZ Bank

    Community Beiträge zu Walt Disney - 855686 - US2546871060

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Walt Disney. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener Wert
    ANALYSE-FLASH DZ Bank hebt fairen Wert für Walt Disney an - 'Kaufen' Die DZ Bank hat den fairen Wert für Disney nach Zahlen von 135 auf 137 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das erste Geschäftsquartal sei erfreulich ausgefallen, schrieb Markus Leistner in einer am Montag vorliegenden …
