    Wüstenrot & Württembergische AG: Zwischenmeldung zum Aktienrückkauf

    Die Wüstenrot & Württembergische AG treibt ihr Aktienrückkaufprogramm weiter voran und meldet neue Zukäufe eigener Namensaktien an der Frankfurter Wertpapierbörse.

    Foto: Marijan Murat - dpa
    • Wüstenrot & Württembergische AG hat im Zeitraum vom 26. bis 30. Januar 2026 insgesamt 25.369 Namensaktien im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms erworben.
    • Seit Beginn des Rückkaufs am 12. Januar 2026 wurden insgesamt 66.193 Namensaktien zurückgekauft.
    • Der Rückkauf erfolgt über die Landesbank Baden-Württemberg und ausschließlich im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra).
    • Die täglichen Rückkaufzahlen und Durchschnittskurse variieren, mit dem höchsten Kurs von 15,161297 EUR am 28. Januar 2026.
    • Detaillierte Informationen zu den Transaktionen sind auf der Website der Wüstenrot & Württembergische AG verfügbar.
    • Die Bekanntmachung wurde am 2. Februar 2026 veröffentlicht und der Vorstand ist für den Inhalt verantwortlich.

    Der nächste wichtige Termin, Hamburger Investorentage (HIT), bei Wuestenrot & Wuerttembergische ist am 04.02.2026.

    Der Kurs von Wuestenrot & Wuerttembergische lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 15,250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,60 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.142,20PKT (+0,81 %).


    ISIN:DE0008051004WKN:805100





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
