Wüstenrot & Württembergische AG: Zwischenmeldung zum Aktienrückkauf
Die Wüstenrot & Württembergische AG treibt ihr Aktienrückkaufprogramm weiter voran und meldet neue Zukäufe eigener Namensaktien an der Frankfurter Wertpapierbörse.
Foto: Marijan Murat - dpa
- Wüstenrot & Württembergische AG hat im Zeitraum vom 26. bis 30. Januar 2026 insgesamt 25.369 Namensaktien im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms erworben.
- Seit Beginn des Rückkaufs am 12. Januar 2026 wurden insgesamt 66.193 Namensaktien zurückgekauft.
- Der Rückkauf erfolgt über die Landesbank Baden-Württemberg und ausschließlich im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra).
- Die täglichen Rückkaufzahlen und Durchschnittskurse variieren, mit dem höchsten Kurs von 15,161297 EUR am 28. Januar 2026.
- Detaillierte Informationen zu den Transaktionen sind auf der Website der Wüstenrot & Württembergische AG verfügbar.
- Die Bekanntmachung wurde am 2. Februar 2026 veröffentlicht und der Vorstand ist für den Inhalt verantwortlich.
Der nächste wichtige Termin, Hamburger Investorentage (HIT), bei Wuestenrot & Wuerttembergische ist am 04.02.2026.
Der Kurs von Wuestenrot & Wuerttembergische lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 15,250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,60 % im Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.142,20PKT (+0,81 %).
+1,86 %
+4,35 %
+5,07 %
+8,33 %
+22,40 %
-12,73 %
-10,56 %
-22,47 %
-51,10 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte