    ProSiebenSat.1 Media: Vorläufige Zahlen für 2025 veröffentlicht

    ProSiebenSat.1 legt vorläufige Zahlen für 2025 vor: Umsatz im Rahmen der Erwartungen, EBITDA unter Ziel – doch die Verschuldung sinkt und stabilisiert die Finanzlage.

    ProSiebenSat.1 Media: Vorläufige Zahlen für 2025 veröffentlicht
    Foto: Matthias Balk - dpa
    • Das vorläufige adjusted EBITDA von ProSiebenSat.1 für 2025 liegt bei rund 405 Mio Euro, unterhalb des Zielbands von bis zu 420 Mio Euro.
    • Das Geschäftsjahr 2025 verzeichnete einen Umsatz von etwa 3,68 Mrd Euro, was innerhalb der Zielbandbreite liegt, jedoch organisch um ca. 2 % unter Vorjahr bleibt.
    • Der Rückgang der TV-Werbeinvestitionen in Deutschland um ca. 4 % auf 16,57 Mrd Euro beeinflusste das Ergebnis negativ, insbesondere im vierten Quartal.
    • Die Netto-Finanzverschuldung sinkt auf voraussichtlich 1,34 Mrd Euro, während der Verschuldungsgrad bei 3,3x bleibt, im Zielkorridor.
    • Die Ergebnisse stehen unter Vorbehalt der finalen Validierung; die vollständigen Zahlen für 2025 werden am 26. März 2026 veröffentlicht.
    • Trotz der Herausforderungen im Markt bleibt die ProSiebenSat.1 Group finanziell stabil, mit einer leicht rückläufigen Umsatzentwicklung, aber einer verbesserten Verschuldungssituation.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei ProSiebenSat.1 Media ist am 26.03.2026.

    Der Kurs von ProSiebenSat.1 Media lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,1075EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,73 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.135,88PKT (+0,78 %).


    ISIN:DE000PSM7770WKN:PSM777





    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    ProSiebenSat.1 legt vorläufige Zahlen für 2025 vor: Umsatz im Rahmen der Erwartungen, EBITDA unter Ziel – doch die Verschuldung sinkt und stabilisiert die Finanzlage.
