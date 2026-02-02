Gold, Silber, Bitcoin: Nach dem Crash - nur Wall Street bleibt verschont?

Nach dem Crash könnten sich Gold, Silber und auch Bitcoin etwas stabilisieren - während die Aktienmärkte der Wall Street so tun, als wäre nichts passiert! Auslöser des Crashs war bekanntlich die Nominierung von Kevin Warsh als Fed-Chef - das hat dem Dollar starken Auftrieb gegeben, während Gold, Silber und Bitcoin stark fielen. An allen Märkten dominiert der "Warsh-Effekt" weiter: der Dollar bleibt stark, die Edelmetalle können sich bislang nicht nachhaltig erholen - nur die Aktienmärkte der Wall Street erholen sich stark. So stieg der Nasdaq 100 (auf Future-Basis) fast 800 Punkte! Ergo: entweder die Aktienmärkte fallen bald auch - oder Gold, Silber und Bitcoin müssten sich erholen..

Hinweise aus Video:

1. Kevin Warsh wird Fed-Chef – das 6,6 Billionen-Risiko für die Märkte

2. Gold-Ziel 6.000 Dollar – DB Research sieht anderes Umfeld als in den 1980er-Jahren

