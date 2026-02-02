Börsen Update USA - 02.02. - US Tech 100 stark +1,08 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:55:44) bei 49.404,94 PKT und steigt um +1,07 %.

Top-Werte: Caterpillar +5,33 %, Walmart +4,51 %, Cisco Systems +4,12 %, Apple +3,63 %, IBM +3,47 %

Flop-Werte: Walt Disney -6,78 %, Chevron Corporation -0,74 %, Microsoft -0,39 %, Honeywell International +0,10 %, 3M +0,22 %

Der US Tech 100 steht bei 25.830,36 PKT und gewinnt bisher +1,08 %.

Top-Werte: Western Digital +10,58 %, Intel +8,08 %, Seagate Technology Holdings +6,26 %, Advanced Micro Devices +6,06 %, Old Dominion Freight Line +5,96 %

Flop-Werte: IDEXX Laboratories -5,75 %, Constellation Energy -2,76 %, Diamondback Energy -2,52 %, Exelon -1,87 %, Copart -1,76 %

Der S&P 500 steht bei 6.988,03 PKT und gewinnt bisher +0,68 %.

Top-Werte: Western Digital +10,58 %, Carnival Corporation +9,34 %, Norwegian Cruise Line +8,28 %, Intel +8,08 %, Corning +7,17 %

Flop-Werte: Robinhood Markets Registered (A) -8,35 %, Walt Disney -6,78 %, IDEXX Laboratories -5,75 %, EQT -4,56 %, Expand Energy Corporation -3,87 %