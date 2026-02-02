DANONE - Aktie legt am 02.02.2026 stark zu

Am heutigen Handelstag konnte die DANONE Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,04 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die DANONE Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,06 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 69,30€, mit einem Plus von +6,04 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Danone ist ein führendes Unternehmen im Bereich gesunder Lebensmittel, bekannt für Milchprodukte und pflanzliche Alternativen. Mit starker Marktpräsenz in Europa und Asien konkurriert es mit Nestlé und Unilever. Danone hebt sich durch seinen Fokus auf Nachhaltigkeit und lokale Anpassung ab.

Der Kurs der DANONE Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -15,06 %.

Allein seit letzter Woche ist die DANONE Aktie damit um +4,97 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,33 %. Im Jahr 2026 gab es für DANONE bisher ein Minus von -15,33 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,45 % geändert.

DANONE Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,97 % 1 Monat -15,33 % 3 Monate -15,06 % 1 Jahr -2,31 %

Informationen zur DANONE Aktie

Es gibt 681 Mio. DANONE Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,29 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 02.02.2026 im E-Stoxx 50.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Nach Rückrufen von Babynahrung im Zusammenhang mit dem Giftstoff Cereulid hat sich die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa) eingeschaltet. Die EU-Kommission bat die Behörde mit Sitz im italienischen Parma um eine Einschätzung, wie …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von PepsiCo, Nestle und Co.

PepsiCo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,39 %. Nestle notiert im Plus, mit +3,26 %. Mondelez International Registered (A) notiert im Plus, mit +1,01 %. The Kraft Heinz Company verliert -0,81 % Unilever notiert im Plus, mit +0,78 %.

Ob die DANONE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen.