    DANONE - Aktie legt am 02.02.2026 stark zu

    Am 02.02.2026 ist die DANONE Aktie, bisher, um +6,04 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der DANONE Aktie.

    Foto: 4kclips - stock.adobe.com

    Danone ist ein führendes Unternehmen im Bereich gesunder Lebensmittel, bekannt für Milchprodukte und pflanzliche Alternativen. Mit starker Marktpräsenz in Europa und Asien konkurriert es mit Nestlé und Unilever. Danone hebt sich durch seinen Fokus auf Nachhaltigkeit und lokale Anpassung ab.

    DANONE Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 02.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die DANONE Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,04 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die DANONE Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,06 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 69,30, mit einem Plus von +6,04 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Der Kurs der DANONE Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -15,06 %.

    Allein seit letzter Woche ist die DANONE Aktie damit um +4,97 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,33 %. Im Jahr 2026 gab es für DANONE bisher ein Minus von -15,33 %.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,45 % geändert.

    DANONE Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,97 %
    1 Monat -15,33 %
    3 Monate -15,06 %
    1 Jahr -2,31 %

    Informationen zur DANONE Aktie

    Es gibt 681 Mio. DANONE Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,29 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 02.02.2026


    Top- und Flop-Aktien am 02.02.2026 im E-Stoxx 50.

    Börsen Update Europa - 02.02. - FTSE Athex 20 stark +3,37 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    EU-Behörde schaltet sich ein


    Nach Rückrufen von Babynahrung im Zusammenhang mit dem Giftstoff Cereulid hat sich die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa) eingeschaltet. Die EU-Kommission bat die Behörde mit Sitz im italienischen Parma um eine Einschätzung, wie …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von PepsiCo, Nestle und Co.

    PepsiCo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,39 %. Nestle notiert im Plus, mit +3,26 %. Mondelez International Registered (A) notiert im Plus, mit +1,01 %. The Kraft Heinz Company verliert -0,81 % Unilever notiert im Plus, mit +0,78 %.

    DANONE Aktie jetzt kaufen?


    Ob die DANONE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DANONE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    DANONE

    +6,02 %
    +5,34 %
    -15,09 %
    -14,36 %
    -0,18 %
    +29,53 %
    +16,49 %
    +7,23 %
    +350,43 %
    ISIN:FR0000120644WKN:851194



    Verfasst von Markt Bote
