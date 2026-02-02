JPMORGAN stuft NOVO NORDISK auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 350 dänischen Kronen belassen. Laut Richard Vosser dürften Phase-III-Daten des Pharmakonzerns zu zwei Dosierungen seines Abnehmmittels CagriSema nichts an der Einschätzung ändern, dass das Profil von CagriSema mit dem von Mounjaro und Zepbound des US-Konkurrenten Eli Lilly vergleichbar sei. Entsprechend erwartet er laut einer Einschätzung vom Montag wenig Einfluss der Meldung auf den Novo-Aktienkurs./rob/gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 17:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 17:37 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 50,23EUR auf Tradegate (02. Februar 2026, 20:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 350

Kursziel alt: 350

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A



