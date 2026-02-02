Madoro konsolidiert das aufstrebende Lithiumgebiet Decelles in Québec mit der geplanten Übernahme des australischen Privatunternehmens Narrow River Resources

2. Februar 2026, VANCOUVER, British Columbia / IRW-Press / Madoro Metals Corp. („Madoro“ oder das „Unternehmen“) (TSX VENTURE: MDM; OTC: MXSTF; FWB: A2QQ1X), ein Mineralexplorationsunternehmen mit primärem Schwerpunkt auf Projekten mit Hartgestein-Lithium und kritischen Mineralien in Québec, Kanada, freut sich, bekannt zu geben, dass es am 30. Januar 2026 eine Absichtserklärung (die „Absichtserklärung“) mit Narrow River Resources Pty Ltd. („NRR“), einem von Madoro unabhängigen Unternehmen, unterzeichnet hat, um alle Vermögenswerte von NRR in der Provinz Québec zu erwerben (die „geplante Transaktion“). Es wird erwartet, dass die geplante Transaktion ein „Reverse Takeover“ (umgekehrte Übernahme) von Madoro in Übereinstimmung mit Richtlinie 5.2 – Changes of Business and Reverse Takeovers der TSX Venture Exchange (die „Börse“) darstellen wird.

NRR ist ein privates Unternehmen, das nach australischem Recht besteht und exklusive Explorationsrechte (früher als Claims bezeichnet) im Bergbaugebiet Decelles in der Region Abitibi Temiscamingue, ca. 75 Kilometer südwestlich von Val-d'Or und angrenzend an das Konzessionsgebiet First Green Lithium von Madoro (siehe Abbildung 1), besitzt.

Es wird erwartet, dass die beiden Konzessionsgebiete nach Abschluss der geplanten Transaktion zusammen mindestens 350 exklusive Explorationsrechte mit einer Fläche von mindestens 20.000 Hektar in diesem aufstrebenden Lithiumgürtel umfassen werden, in dem mehrere Unternehmen große Mineralkonzessionen erworben haben. Die Konzessionsgebiete liegen nördlich des Projekts Tansim von Elevra Lithium Limited (ASX: ELV) (vormals Sayona Mining) und südwestlich des Projekts Decelles von Power Metals Corp (TSX-V: PWM).

Abbildung 1: Grundbesitz in der Region Decelles, Québec

„Durch den Zusammenschluss der beiden Unternehmen können wir unsere gemeinsamen Bemühungen auf die Weiterentwicklung dieser Konzessionsgebiete konzentrieren“, sagte Brian Ostroff, Executive Chairman von Madoro. „In den letzten Jahren hat sich Québec mit mehreren großflächigen Entdeckungen zu einer bevorzugten Jurisdiktion für die Exploration von Hartgestein-Lithium und kritischen Mineralien entwickelt. Das Gebiet von Decelles in Québec wurde bisher noch nicht umfassend auf Lithium untersucht, aber erste Arbeiten einiger größerer Unternehmen in diesem Gebiet haben es als ein Gebiet von Interesse identifiziert, das wir erschließen wollen.“

Stephen Roux, Direktor von Narrow River Resources Pty Ltd., ergänzte wie folgt: „Abgesehen von allen operativen und geologischen Vorteilen, die durch die Zusammenlegung dieser Vermögenswerte erzielt werden, bietet diese Transaktion Investoren auch die Möglichkeit, sich an einem Unternehmen zu beteiligen, das zu den größten Konzessionsinhabern in diesem aufstrebenden Revier gehören wird, und obwohl Lithium der primäre Fokus bleibt, ist das Gebiet auch für andere wertvolle Mineralien wie Gold vielversprechend. Die Transaktion mit Madoro ermöglicht es dem zusammengeschlossenen Unternehmen, diese Chancen aktiv zu verfolgen. Außerdem werden wir durch diese Transaktion von einem privaten zu einem börsennotierten Unternehmen, was qualifizierten Anlegern, die am Potenzial dieser Konzessionsgebiete teilhaben wollen, einen einfacheren Zugang ermöglicht.“

Staffan Ever, Chairman von Square Resources Holding Pty Ltd und Aktionär von Narrow River Resources, fügte wie folgt hinzu: „Als bedeutender globaler Akteur in der Rohstofflieferkette von der Exploration über den Vertrieb bis hin zum Marketing und Handel betrachten wir vielversprechende Gebiete als Chance, um nach der nächsten potenziellen Mine zu suchen. Als Schlüsselinvestor von NRR sind wir davon überzeugt, dass diese Transaktion mit Madoro eine Gelegenheit bietet, sich an einem Projekt zu beteiligen, das eine zukünftige Ressource mit Lieferpotenzial erschließen kann.“

Zusammenfassung der geplanten Transaktion

Die Absichtserklärung sieht vor, dass Madoro und NRR eine verbindliche Vereinbarung über die geplante Transaktion (die „verbindliche Vereinbarung”) aushandeln und abschließen werden, nach welcher Madoro voraussichtlich alle ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien der Tochtergesellschaft von NRR, die das Konzessionsgebiet hält („NRR SubCo”), von NRR im Tausch gegen 95 Millionen Stammaktien von Madoro (die „Madoro-Aktien”) erwerben wird. Als zusätzliche Gegenleistung gewährt Madoro NRR eine Net Smelter Return Royalty in Höhe von 2 % auf das Konzessionsgebiet, von der 0,5 % nach Ermessen von MDM jederzeit für 1.000.000 $ zurückgekauft werden können.

Es wird davon ausgegangen, dass das nach Abschluss der geplanten Transaktion entstehende Unternehmen (der „resultierende Emittent“) die Bergbau-Explorationsaktivitäten von Madoro fortsetzen und seine Notierung an der Börse als Tier-2-Bergbauemittent beibehalten wird. Die Geschäftstätigkeit des resultierenden Emittenten wird sich primär auf die Exploration der kombinierten Projekte des resultierenden Emittenten in der Provinz Québec konzentrieren.

Die Madoro-Aktien, die im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion auszugeben sind, werden gemäß den Freistellungen von den Prospektpflichten des geltenden Wertpapierrechts ausgegeben. Außerdem wird erwartet, dass bestimmte Stammaktien des resultierenden Emittenten, einschließlich bestimmter Madoro-Aktien, die im Rahmen der geplanten Transaktion auszugeben sind, Treuhandauflagen gemäß den Richtlinien der Börse unterliegen werden, einschließlich der Wertpapiere des resultierenden Emittenten, die von „Principals” (im Sinne der Richtlinien der Börse) gehalten werden.

Der Abschluss der geplanten Transaktion unterliegt neben anderen üblichen Bedingungen für eine Transaktion dieser Art einer Reihe von weiteren Bedingungen, unter anderem den folgenden: (i) der Aushandlung und Ausfertigung der verbindlichen Vereinbarung; (ii) dem Erhalt eines zufriedenstellenden technischen Berichts zu dem Konzessionsgebiet durch Madoro, der gemäß dem National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects erstellt wurde; (iii) dem Erhalt der erforderlichen geprüften und ungeprüften Jahresabschlüsse in Bezug auf das Konzessionsgebiet und NRR SubCo durch Madoro seitens NRR; (iv) dem Nichteintreten wesentlicher nachteiliger Veränderungen in Bezug auf Madoro wie auch NRR; (v) dem Erhalt aller erforderlichen Zustimmungen, Anordnungen und aufsichtsrechtlichen Genehmigungen sowie aller Genehmigungen der Aktionäre, um die geplante Transaktion durchzuführen, einschließlich der Genehmigung der Börse; (vi) der Voraussetzung, dass bei Abschluss der geplanten Transaktion eine bestimmte Anzahl exklusiver Explorationsrechte, die Teil des Konzessionsgebiets sind und sich über mindestens 10.519 Hektar erstrecken, entweder um weitere zwei (2) Jahre verlängert wurden oder für einen Zeitraum von mindestens 1 Jahr weiterhin gültig sind; und (vii) der Durchführung der gleichzeitigen Finanzierung (laut nachstehender Definition).

Die geplante Transaktion erfordert die Genehmigung der Aktionäre von Madoro. Die Angelegenheiten, die von den Aktionären von Madoro im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion zu genehmigen sind, werden auf der ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens (die „Hauptversammlung“) behandelt, deren Termin von Madoro noch bekanntzugeben ist. Im Zusammenhang mit der Hauptversammlung wird das Unternehmen ein Informationsrundschreiben des Managements in seinem Emittentenprofil auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) veröffentlichen, das insbesondere Einzelheiten zu den auf der Hauptversammlung zu genehmigenden Angelegenheiten, der geplanten Transaktion, dem Konzessionsgebiet, NRR SubCo und dem resultierenden Emittenten enthält.

Es besteht keinerlei Gewissheit, dass alle erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen und Genehmigungen der Aktionäre erteilt oder dass alle Bedingungen für den Abschluss erfüllt werden.

Gleichzeitige Finanzierung

Im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion wird davon ausgegangen, dass Madoro gleichzeitig eine nicht über einen Makler vermittelte Privatplatzierung durchführen wird, um einen ausreichenden Bruttoerlös für den resultierenden Emittenten zu erzielen, damit dieser die Notierungsanforderungen der Börse erfüllen kann (die „gleichzeitige Finanzierung“). Die Bedingungen der gleichzeitigen Finanzierung werden von den Parteien in der verbindlichen Vereinbarung festgelegt und unterliegen den Auflagen der Börse. Die gleichzeitige Finanzierung erfolgt auf der Basis einer Privatplatzierung entweder in Form von Aktien / Einheiten des resultierenden Emittenten oder in Form von Zeichnungsscheinen, die zum Erhalt von Aktien / Einheiten des resultierenden Emittenten bei Abschluss der geplanten Transaktion berechtigen.

Im Zusammenhang mit der gleichzeitigen Finanzierung können Vermittlungsprovisionen in Höhe des gemäß den Richtlinien der Börse zulässigen Höchstbetrags gezahlt werden.

Der Erlös aus der gleichzeitigen Finanzierung wird verwendet, um (i) die Kosten der geplanten Transaktion und der gleichzeitigen Finanzierung, (ii) die Explorations- und sonstigen Kosten im Zusammenhang mit dem Konzessionsgebiet und anderen Projekten, die Madoro derzeit in der Provinz Québec hält, und (iii) den Bedarf des resultierenden Emittenten an Working Capital zu finanzieren.

Leitende Angestellte, Direktoren und Insider des resultierenden Emittenten

Vor oder gleichzeitig mit dem Abschluss der geplanten Transaktion kann es zu Änderungen in der Zusammensetzung der leitenden Angestellten und Direktoren von Madoro kommen. Bei Abschluss der geplanten Transaktion hat das Board of Directors des resultierenden Emittenten (das „Board“) aus mindestens fünf (5) Mitgliedern zu bestehen, von denen drei von Madoro und zwei von NRR berufen werden. Eine neue Liste von Direktoren wird nach Festlegung von Madoro und NRR unterbreitet und zur Wahl gestellt; diese ist bei Bekanntgabe einer verbindlichen Vereinbarung näher zu beschreiben.

Bei Abschluss der geplanten Transaktion werden Madoro und NRR eine Nominierungsvereinbarung ausfertigen, die vorsieht, dass NRR, solange es mindestens 20 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien des resultierenden Emittenten auf unverwässerter Basis hält, das Recht hat, zwei Vertreter für das Board zu benennen.

Sponsoring der geplanten Transaktion

Die Börse kann ein Sponsoring der geplanten Transaktion verlangen, sofern keine Freistellung oder Ausnahmegenehmigung von dieser Anforderung gemäß den Richtlinien der Börse erteilt wird. Madoro beabsichtigt, eine Freistellung von der Sponsoring-Anforderung der Börse zu beantragen.

Weitere Informationen zur geplanten Transaktion

Die vorgeschlagene Transaktion ist keine „Transaktion mit nahestehenden Personen” im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions und unterliegt nicht der Richtlinie 5.9 der Börse.

Im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion werden voraussichtlich keine Vermittlungsgebühren (Finder‘s Fees) anfallen.

Der Handel mit Aktien des Unternehmens an der Börse ist aufgrund dieser Bekanntgabe derzeit ausgesetzt und kann möglicherweise bis zum Abschluss der geplanten Transaktion ausgesetzt bleiben.

Das Unternehmen wird zu gegebener Zeit eine weitere Pressemitteilung veröffentlichen, die die erforderlichen Abschlussoffenlegungen für NRR SubCo und zum Konzessionsgebiet, Einzelheiten zur gleichzeitigen Finanzierung und zusätzliche Angaben zur geplanten Transaktion enthält, sobald diese bestätigt sind und gemäß der Börsenrichtlinie 5.2 erforderlich sind.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der „U.S. Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert oder es besteht eine Ausnahme von dieser Registrierungspflicht.

Über Madoro Metals Corp.

Madoro Metals Corp. (MDM | TSX Venture Exchange; MSTXF | OTC Markets; A2QQ1X | Frankfurt) ist ein aufstrebendes Rohstoffunternehmen, das sich mit der Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralkonzessionsgebieten in Kanada und Mexiko befasst. Madoro besitzt eine Option auf den Erwerb einer 100-%-Beteiligung am Konzessionsgebiet First Green Lithium, das sich beim aufstrebenden Lithiumgebiet Cadillac Pontiac in der Region Abitibi Témiscamingue, etwa 75 km südwestlich von Val-d‘Or (Quebec), befindet, eine 50-%-Beteiligung am Mineralkonzessionsgebiet Ralleau in der Region Urban Barry, Lebel-sur-Quévillon, Quebec, sowie eine 100-%-Beteiligung am Konzessionsgebiet Cerro Minas in Oaxaca, Mexiko. Für weitere Informationen werden Investoren und Aktionäre gebeten, die Website des Unternehmens unter www.madorometals.com zu besuchen, das Büro unter 1-604-681-1568 oder gebührenfrei unter 1-877-377-6222 anzurufen oder eine E-Mail an info@madorometals.com zu senden.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

„BRIAN OSTROFF“

Brian Ostroff, Executive Chair & Direktor

bostroff@madorometals.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Der Abschluss der geplanten Transaktion unterliegt einer Reihe von Bedingungen, darunter unter anderem der Zustimmung der Börse und, falls gemäß den Börsenvorschriften erforderlich, der Zustimmung der unabhängigen Aktionäre. Gegebenenfalls kann die geplante Transaktion erst nach Erhalt der erforderlichen Zustimmung der Aktionäre abgeschlossen werden. Es kann nicht garantiert werden, dass die geplante Transaktion wie vorgeschlagen oder überhaupt abgeschlossen wird.

Anleger werden darauf hingewiesen, dass, sofern nicht im Informationsrundschreiben des Managements oder der im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion zu erstellenden Anmeldeerklärung angegeben, alle im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion veröffentlichten oder erhaltenen Informationen möglicherweise nicht korrekt oder vollständig sind und nicht als verlässlich angesehen werden sollten. Der Handel mit Wertpapieren von Madoro sollte als hochspekulativ angesehen werden.

Die TSX Venture Exchange Inc. hat in keiner Weise die Vorzüge der geplanten Transaktion bewertet und den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „plant“, „erwartet“ oder „erwartet nicht“, „wird erwartet“, „Budget“, „terminiert“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „rechnet mit“ oder „rechnet nicht mit“ oder „glaubt“ oder Variationen (einschließlich negativer und grammatikalischer Variationen) solcher Wörter und Ausdrücke oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „eintreten“ oder „erreicht“ werden „können“, „könnten“, „würden“, „sollten“ oder „werden“.

Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung können unter anderem Aussagen zu folgenden Themen enthalten: Abschluss der geplanten Transaktion und deren Zeitpunkt, Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung, geplante Geschäftstätigkeit des resultierenden Emittenten, Abschluss der geplanten gleichzeitigen Finanzierung und Verwendung der daraus erzielten Erlöse, den Abschluss und den Erhalt eines NI 43-101-konformen technischen Berichts für das Konzessionsgebiet durch Madoro, die Bergbaurechte, die zum Zeitpunkt des Abschlusses der geplanten Transaktion Teil des Konzessionsgebiets sind, die geplanten Direktoren und Führungskräfte des resultierenden Emittenten, die Anforderungen für die Börsenzulassung und die beabsichtigte Beantragung einer Befreiung davon sowie die Genehmigungen durch die Aktionäre und Aufsichtsbehörden.

Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die erheblichen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, darunter Risiken in Bezug auf die Bergbauindustrie, Rohstoffpreise, Marktbedingungen, allgemeine wirtschaftliche Faktoren, die Fähigkeit der Parteien, die geplante Transaktion erfolgreich abzuschließen, die Fähigkeit des Managements, das Geschäft zu führen und zu betreiben sowie die Projekte des resultierenden Emittenten zu erkunden und zu entwickeln, und die Aktienmärkte im Allgemeinen. Aufgrund dieser Risiken und Ungewissheiten können die tatsächlichen Ergebnisse, Erwartungen, Erfolge oder Leistungen von Madoro und NRR erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen erwarteten und angegebenen Ergebnissen abweichen.

Obwohl sowohl Madoro als auch NRR der Ansicht sind, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, können sie keine Gewähr dafür übernehmen, dass sich die Erwartungen in den zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnen sowohl Madoro als auch NRR jede Absicht ab und übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, um tatsächliche Ergebnisse widerzuspiegeln, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse, Änderungen der Annahmen, Änderungen der Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Informationen beeinflussen, oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist ausdrücklich durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

