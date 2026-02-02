Starke Performance Caterpillar Aktie legt zu - 02.02.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Caterpillar Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,51 % im Plus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Caterpillar ist ein führender Hersteller von Bau- und Bergbaumaschinen mit einem starken globalen Vertriebsnetz. Hauptkonkurrenten sind Komatsu und John Deere. Das Unternehmen zeichnet sich durch innovative, zuverlässige Produkte und umfassende Dienstleistungen aus.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Caterpillar Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +10,48 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,27 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Caterpillar auf +19,27 %.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,09 % geändert.

Caterpillar Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +10,48 % 1 Monat +19,27 % 3 Monate +17,47 % 1 Jahr +63,18 %

Informationen zur Caterpillar Aktie

Es gibt 468 Mio. Caterpillar Aktien. Damit ist das Unternehmen 273,30 Mrd.EUR € wert.

Die US-Börsen haben am Montag nach leichten Auftaktverlusten klar ins Plus gedreht. Für einen positiven Impuls sorgten Stimmungsdaten aus der heimischen Industrie. Gefragt waren vor allem Technologieaktien, wogegen Zahlen und Ausblick des …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

An Europas Börsen und an der Wall Street dominieren heute die Bullen: Leitindizes ziehen kräftig an, während einzelne Branchenwerte teils stark auseinanderdriften.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Deere, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,97 %. Volvo Registered (B) notiert im Plus, mit +1,76 %. CNH Industrial notiert im Plus, mit +2,20 %.

Caterpillar Aktie jetzt kaufen?

Ob die Caterpillar Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Caterpillar Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.