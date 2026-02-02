Euro unter 1,18 US-Dollar - Abwärtstrend hält nach Industriedaten an

Der Preisrutsch beim Silber am Freitag war ein abgekatertes Spiel der Großbanken im Zusammenspiel mit der Politik. Der Versuch die Masse noch einmal aus ihren Positionen zu kegeln.





Es war der schlussendlich temporär erfolgreiche Versuch der Banken die Retail Investoren aus ihren Longpositionen zu kegeln, da bei diesen mit Blick auf die Nettoshortpositionen der Commercials an der Comex die Hütte bereits lichterloh am brennen war.





Grund: am Abend des 29.1.2026 waren rund 44000 Kontrakte der Großbanken beim Silber bereits mit Abermilliarden Verlust unter Wasser. 44000 Kontrakte - dass sind 220 Millionen Unzen Silber Short - und physisch sind an der Comex - Stand 30.1.2026 nur noch rund 30-35 Millionen Unzen verfügbar.





Jeder weitere US-Dollar hätte die Halter der Shortpositionen bei den Banken rund 2.2 Milliarden Verlust eingebracht.





Die Bringschuld der Shortseller liegt also bei rund 190 Millionen Unzen physischem Silber inzwischen - Silber, das geshortet wurde, aber an der Comex gar nicht existiert, da nur 30-35 Millionen Unzen derzeit dort vorhanden sind. Das heißt die Nettoshortpositionen übersteigen das verfügbare Silber an der Comex um rund das 7-fache!!!





Wie wollen die Shortseller eigentlich das Silber liefern, wenn nur 30 bis 35 Millionen Unzen an physischem Silber verfügbar sind?





Im übrigen hat JP Morgan seine Shortposition über 3 Millionen Unzen Silber am Freitag zu 78.29 USD geschlossen.





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/25664/board/20260201143636-20260201-silber-comex-settelment.jfif





Quelle des Bildzitates X





Geliefert wird das Silber am 3.2.2026 laut Comex.





Mehr brauch man nicht zu wissen.





Wichtiger Hinweis





Die gemachten Angaben stellen keine Handelsaufforderung dar. Aktien und Rohstoffe können steigen oder fallen. Jeder Investor handelt auf eigenes Risiko. Im schlimmstenfall kann ein Investment auch im Totalverlust enden. Die Angaben stellen lediglich die Meinung des Autors dar ohne dass für Vollständigkeit und Richtigkeit aller Angaben Gewähr übernommen werden kann. Die Angaben stellen keine Vermögensberatung dar und dienen lediglich zu Informationszewecken. Es besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes, dar der Autor im Besitz von Anteilen des präsentierten Unternehmens ist.



