Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 02.02.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.02.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Walt Disney
Tagesperformance: -6,38 %
Platz 1
Performance 1M: -9,20 %
Caterpillar
Tagesperformance: +5,33 %
Platz 2
Performance 1M: +19,27 %
Walmart
Tagesperformance: +4,71 %
Platz 3
Performance 1M: +10,71 %
Apple
Tagesperformance: +4,47 %
Platz 4
Performance 1M: -7,15 %
Cisco Systems
Tagesperformance: +4,26 %
Platz 5
Performance 1M: +3,83 %
Visa (A)
Tagesperformance: +4,20 %
Platz 6
Performance 1M: -9,45 %
IBM
Tagesperformance: +3,15 %
Platz 7
Performance 1M: -1,49 %
Merck & Co
Tagesperformance: +3,12 %
Platz 8
Performance 1M: +3,69 %
Johnson & Johnson
Tagesperformance: +2,38 %
Platz 9
Performance 1M: +11,45 %
Verizon Communications
Tagesperformance: +2,37 %
Platz 10
Performance 1M: +10,83 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verizon Communications
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Verizon Communications im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um X% zugelegt, unterstützt durch positive Quartalszahlen und eine attraktive Dividende von 0,7075 USD. Viele Anleger erwarten, dass der Kurs auf 50 USD steigen könnte, was das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung der Aktie stärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Verizon Communications eingestellt.
Amazon
Tagesperformance: +2,14 %
Platz 11
Performance 1M: +2,05 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Amazon im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Analysten positive Kursziele (315 US-Dollar) aufgrund des Wachstums von AWS und KI-Partnerschaften anheben, äußern andere Bedenken über die zukünftige Kursentwicklung und die Auswirkungen von Marktbedingungen. Der bevorstehende Stellenabbau und die Unsicherheit vor den Geschäftszahlen am 5. Februar verstärken die gemischten Erwartungen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Amazon eingestellt.
McDonald's
Tagesperformance: +2,02 %
Platz 12
Performance 1M: +3,96 %
The Home Depot
Tagesperformance: +2,00 %
Platz 13
Performance 1M: +7,16 %
