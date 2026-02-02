Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 02.02.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.02.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Western Digital
Tagesperformance: +8,89 %
Platz 1
Performance 1M: +34,35 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: +6,38 %
Platz 2
Performance 1M: +16,92 %
Intel
Tagesperformance: +6,26 %
Platz 3
Performance 1M: +17,24 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Intel im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt eine positive Tendenz, unterstützt durch die Panther Lake CPU. Anleger sind jedoch vorsichtig, da die langfristige Marktstellung und die Kosten für RAM und SSD die Nachfrage beeinflussen könnten. Technisch wird ein Einstieg bei 20 € als attraktiv angesehen, während 40 € als überbewertet gelten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Intel eingestellt.
IDEXX Laboratories
Tagesperformance: -5,13 %
Platz 4
Performance 1M: -8,49 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +5,06 %
Platz 5
Performance 1M: +38,18 %
Walmart
Tagesperformance: +4,75 %
Platz 6
Performance 1M: +10,71 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +4,73 %
Platz 7
Performance 1M: +5,16 %
Texas Instruments
Tagesperformance: +4,64 %
Platz 8
Performance 1M: +27,75 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +4,53 %
Platz 9
Performance 1M: +27,22 %
Apple
Tagesperformance: +4,45 %
Platz 10
Performance 1M: -7,15 %
Cisco Systems
Tagesperformance: +4,25 %
Platz 11
Performance 1M: +3,83 %
Micron Technology
Tagesperformance: +4,02 %
Platz 12
Performance 1M: +35,79 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Das Anleger-Sentiment zu Micron Technology im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Nach einer leichten Korrektur steigt der Kurs wieder, was auf starke Kaufinteresse hinweist. Trotz schwacher Zahlen von Seagate bleibt das Vertrauen in Micron hoch. Die Aktie wird als günstig bewertet, jedoch gibt es Bedenken hinsichtlich einer möglichen Überbewertung und einer Gierphase. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt eine positive Tendenz.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Micron Technology eingestellt.
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: +3,84 %
Platz 13
Performance 1M: -1,52 %
Costco Wholesale
Tagesperformance: +3,75 %
Platz 14
Performance 1M: +7,24 %
Microchip Technology
Tagesperformance: +3,74 %
Platz 15
Performance 1M: +12,96 %
Fastenal
Tagesperformance: +3,73 %
Platz 16
Performance 1M: +3,92 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -3,60 %
Platz 17
Performance 1M: -24,70 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -3,48 %
Platz 18
Performance 1M: -18,85 %
Booking Holdings
Tagesperformance: +3,20 %
Platz 19
Performance 1M: -8,93 %
PDD Holdings Incorporation (A) (A)
Tagesperformance: +2,93 %
Platz 20
Performance 1M: -13,16 %
Analog Devices
Tagesperformance: +2,81 %
Platz 21
Performance 1M: +15,85 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: +2,76 %
Platz 22
Performance 1M: +1,21 %
CSX
Tagesperformance: +2,65 %
Platz 23
Performance 1M: +1,76 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: -2,64 %
Platz 24
Performance 1M: +7,73 %
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: -2,40 %
Platz 25
Performance 1M: -30,27 %
