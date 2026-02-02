Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 02.02.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.02.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: -9,56 %
Platz 1
Performance 1M: -22,97 %
Western Digital
Tagesperformance: +9,21 %
Platz 2
Performance 1M: +34,35 %
Carnival Corporation
Tagesperformance: +8,47 %
Platz 3
Performance 1M: -4,22 %
Fifth Third Bancorp
Tagesperformance: +7,12 %
Platz 4
Performance 1M: +3,56 %
Norwegian Cruise Line
Tagesperformance: +6,99 %
Platz 5
Performance 1M: -5,06 %
Corning
Tagesperformance: +6,79 %
Platz 6
Performance 1M: +11,51 %
Walt Disney
Tagesperformance: -6,67 %
Platz 7
Performance 1M: -9,20 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: +6,42 %
Platz 8
Performance 1M: +16,92 %
Intel
Tagesperformance: +6,06 %
Platz 9
Performance 1M: +17,24 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Intel im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt eine positive Tendenz, unterstützt durch die Panther Lake CPU. Anleger sind jedoch vorsichtig, da die langfristige Marktstellung und die Kosten für RAM und SSD die Nachfrage beeinflussen könnten. Technisch wird ein Einstieg bei 20 € als attraktiv angesehen, während 40 € als überbewertet gelten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Intel eingestellt.
Caterpillar
Tagesperformance: +5,51 %
Platz 10
Performance 1M: +19,27 %
Expedia Group
Tagesperformance: +5,49 %
Platz 11
Performance 1M: -9,03 %
Dow
Tagesperformance: +5,39 %
Platz 12
Performance 1M: +14,64 %
Las Vegas Sands
Tagesperformance: +5,32 %
Platz 13
Performance 1M: -22,44 %
United Airlines Holdings
Tagesperformance: +5,30 %
Platz 14
Performance 1M: -10,61 %
Target
Tagesperformance: +5,29 %
Platz 15
Performance 1M: +5,37 %
Williams-Sonoma
Tagesperformance: +5,11 %
Platz 16
Performance 1M: +8,65 %
IDEXX Laboratories
Tagesperformance: -5,04 %
Platz 17
Performance 1M: -8,49 %
Hasbro
Tagesperformance: +4,95 %
Platz 18
Performance 1M: +12,03 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +4,93 %
Platz 19
Performance 1M: +38,18 %
Steel Dynamics
Tagesperformance: +4,92 %
Platz 20
Performance 1M: +4,45 %
Delta Air Lines (DE)
Tagesperformance: +4,82 %
Platz 21
Performance 1M: -6,14 %
United Parcel Service Registered (B)
Tagesperformance: +4,74 %
Platz 22
Performance 1M: +4,70 %
GE Vernova
Tagesperformance: +4,73 %
Platz 23
Performance 1M: +14,18 %
EQT
Tagesperformance: -4,47 %
Platz 24
Performance 1M: +5,26 %
Humana
Tagesperformance: -4,23 %
Platz 25
Performance 1M: -27,70 %
Expand Energy Corporation
Tagesperformance: -3,87 %
Platz 26
Performance 1M: -4,65 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -3,49 %
Platz 27
Performance 1M: -18,85 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -3,41 %
Platz 28
Performance 1M: -24,70 %
ONEOK
Tagesperformance: -3,28 %
Platz 29
Performance 1M: +4,51 %
CF Industries Holdings
Tagesperformance: -3,15 %
Platz 30
Performance 1M: +19,31 %
Albemarle
Tagesperformance: -2,92 %
Platz 31
Performance 1M: +8,38 %
PerkinElmer
Tagesperformance: -2,70 %
Platz 32
Performance 1M: +11,56 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: -2,62 %
Platz 33
Performance 1M: +7,73 %
Occidental Petroleum
Tagesperformance: -2,45 %
Platz 34
Performance 1M: +4,84 %
Deckers Outdoor
Tagesperformance: -2,39 %
Platz 35
Performance 1M: +12,39 %
Coterra Energy
Tagesperformance: -2,35 %
Platz 36
Performance 1M: +6,47 %
Texas Pacific Land
Tagesperformance: -2,28 %
Platz 37
Performance 1M: +19,73 %
Gartner
Tagesperformance: -2,20 %
Platz 38
Performance 1M: -19,90 %
Iron Mountain
Tagesperformance: -2,03 %
Platz 39
Performance 1M: +8,54 %
Healthpeak Pptys
Tagesperformance: -2,03 %
Platz 40
Performance 1M: +6,55 %
