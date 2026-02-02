Axon Enterprise Aktie schmiert ab - 02.02.2026

Mit einer Performance von -4,45 % musste die Axon Enterprise Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Axon Enterprise ist ein führendes Unternehmen im Bereich nicht-tödlicher Sicherheitslösungen, bekannt für seine TASER-Geräte und Körperkameras. Es bietet innovative Softwarelösungen zur Beweissicherung und hat eine starke Marktstellung im Sicherheitssektor. Wichtige Konkurrenten sind Motorola Solutions und Digital Ally. Axons Alleinstellungsmerkmale sind die Integration von Hardware und Software sowie der Fokus auf ethische Sicherheitslösungen.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Axon Enterprise insgesamt ein Minus von -38,29 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -24,63 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,60 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Axon Enterprise auf -19,60 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,73 % geändert.

Axon Enterprise Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -24,63 % 1 Monat -19,60 % 3 Monate -38,29 % 1 Jahr -34,66 %

Informationen zur Axon Enterprise Aktie

Es gibt 79 Mio. Axon Enterprise Aktien. Damit ist das Unternehmen 31,22 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 02.02.2026 im US Tech 100.

Top- und Flop-Aktien am 02.02.2026 im S&P 500.

So schlagen sich die Wettbewerber von Axon Enterprise

Panasonic Holdings, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,54 %. Motorola Solutions notiert im Plus, mit +1,09 %. L3Harris Technologies notiert im Minus, mit -0,19 %.

Axon Enterprise Aktie jetzt kaufen?

Ob die Axon Enterprise Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Axon Enterprise Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.