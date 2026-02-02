Jefferies belässt Scout24 auf 'Buy' - Ziel 105 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 84,25 auf Lang & Schwarz (02. Februar 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um -2,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,53 %.

Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 6,32 Mrd..

Scout24 zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 112,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 105,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 132,00EUR was eine Bandbreite von +24,63 %/+56,68 % bedeutet.