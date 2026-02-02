ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Scout24 auf 'Buy' - Ziel 105 Euro
- Jefferies bewertet Scout24 mit "Buy" und 105 Euro.
- Scout24-App jetzt in ChatGPT integriert, große Chance.
- Führungsrolle in KI-Partnerschaften stärkt Kaufempfehlung.
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Scout24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die Ankündigung, wonach die Immobilienplattform des Portalbetreibers jetzt als App im KI-Tool ChatGPT verfügbar ist, belegt laut Giles Thorne, dass große KI-Sprachmodelle Plattformen als geschäftsentscheidende Partner betrachten werden, anstatt zu versuchen, sie zu verdrängen. Die Führungsrolle von Scout24 bei der Zusammenarbeit mit KI rechtfertige seine jüngste Kaufempfehlung, betonte Thorne in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 15:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 15:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 84,25 auf Lang & Schwarz (02. Februar 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um -2,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,53 %.
Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 6,32 Mrd..
Scout24 zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 112,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 105,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 132,00EUR was eine Bandbreite von +24,63 %/+56,68 % bedeutet.
