    StartseitevorwärtsAktienvorwärts55 North Mining AktievorwärtsNachrichten zu 55 North Mining
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    55 North Mining kündigt Winterexplorationsbohrprogramm auf dem Goldprojekt Last Hope an

    55 North Mining kündigt Winterexplorationsbohrprogramm auf dem Goldprojekt Last Hope an
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Toronto, Ontario – 2. Februar 2026 / IRW-Press / 55 North Mining Inc. (CSE: FFF) (FWB: 6YF) („55 North“ oder das „Unternehmen“) gibt Einzelheiten zu seinem geplanten Winterbohrprogramm 2026 auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Last Hope in Manitoba (Kanada) bekannt.

     

    Eine Bohranlage wird derzeit mobilisiert und befindet sich vor Ort. Das Winterprogramm ist als Explorationsbohrprogramm konzipiert, um mögliche Erweiterungen der Mineralisierung südöstlich der aktuellen Mineralressource zu erkunden und das Verständnis des Unternehmens für die geologischen Kontrollen der Mineralisierung zu verbessern.

     

    „Wir werden uns auf Stepout-Bohrungen konzentrieren, die darauf ausgerichtet sind, mögliche Erweiterungen der bekannten Mineralisierung zu erkunden und die Erstellung eines aktualisierten geologischen Modells zu unterstützen. Die Ergebnisse dieses Programms werden auch in unsere Pläne für eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung im Laufe des Jahres 2026 einfließen“, sagte Bruce Reid, CEO von 55 North Mining.

     

    Aktualisierte Ressourcenschätzung später im Laufe des Jahres 2026 erwartet

     

    Im Anschluss an das Bohrprogramm 2025-2026 plant 55 North, später im Laufe des Jahres eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung vorzulegen, die die neuen Bohrergebnisse berücksichtigen wird. Die vorherige Mineralressourcenschätzung für Last Hope wurde im September 2021 auf der Grundlage eines Goldpreises von 1.650 US$ /Unze erstellt.

     

    Bevorstehende Katalysatoren

     

    -          Nach Abschluss der Bohrungen: Bohrergebnisse werden in etwa 4 bis 6 Wochen erwartet, abhängig von den Bearbeitungszeiten des Labors.

    -          Im Laufe des Jahres 2026: aktualisierte Mineralressourcenschätzung.

     

    Qualifizierter Sachverständiger

     

    Peter Karelse, P.Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Als Head of Exploration des Unternehmens steht Peter Karelse in einem Nahverhältnis zu 55 North Mining.

     

    Über 55 North Mining Inc.

     

    55 North Mining Inc. ist ein kanadisches Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich dem Ausbau seines hochgradigen Goldprojekts Last Hope in der kanadischen Provinz Manitoba widmet.

    Seite 1 von 3 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    55 North Mining kündigt Winterexplorationsbohrprogramm auf dem Goldprojekt Last Hope an Toronto, Ontario – 2. Februar 2026 / IRW-Press / 55 North Mining Inc. (CSE: FFF) (FWB: 6YF) („55 North“ oder das „Unternehmen“) gibt Einzelheiten zu seinem geplanten Winterbohrprogramm 2026 auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Last Hope …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     