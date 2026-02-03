    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAntimony Resources AktievorwärtsNachrichten zu Antimony Resources
    US-Regierung steckt Milliarden in USA Rare Earth! Bald auch in Antimony Resources?

    Almonty Industries, MP Materials und andere Rohstoffaktien haben es vorgemacht. In der neuen geopolitischen Welt werden Rohstoffe kritisch und Aktienkurse können sich vervielfachen. Bei Antimony Resources können Anleger jetzt noch relativ frühzeitig …

    Almonty Industries, MP Materials und andere Rohstoffaktien haben es vorgemacht. In der neuen geopolitischen Welt werden Rohstoffe kritisch und Aktienkurse können sich vervielfachen. Bei Antimony Resources können Anleger jetzt noch relativ frühzeitig dabei sein. Wenn Unternehmen vom Explorer zum Produzenten werden, sind Milliardenbewertungen drin. Trotz einer starken Rally wird Antimony Resources noch mit "nur" rund 50 Mio. EUR bewertet. Aufgrund des Drucks der US-Regierung und einer bergbaufreundlichen Jurisdiktion könnte es bei Antimony Resources mit dem Produktionsstart deutlich schneller gehen als üblich. Auch der Einstieg der US-Regierung wäre keine Überraschung. Nach Beteiligungen an MP Materials, Vulcan Elements und Trilogy Metals hat die Trump-Regierung zuletzt Milliarden in USA Rare Earth gepumpt. Bald auch in Antimony Resources?

