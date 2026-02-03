Wadephul in Neuseeland - Besuch bei einem Wertepartner

AUCKLAND/KERIKERI (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul setzt seine Reise nach Südostasien und in die Pazifik-Region an diesem Dienstag in Neuseeland fort. Vor dem Hintergrund der auf eigene Interessen fokussierten Machtpolitik von US-Präsident Donald Trump will der CDU-Politiker bei einem Gespräch mit seinem Amtskollegen Winston Peters für neue und den Ausbau bestehender Partnerschaften werben.

Die Sprecherin des Auswärtigen Amts hatte erklärt, Deutschland setze sich gemeinsam mit Neuseeland für Demokratie, Freiheit und internationale Ordnung ein. Zudem arbeiten beide Länder eng in der Antarktis zusammen.