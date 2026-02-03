    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wadephul in Neuseeland - Besuch bei einem Wertepartner

    Für Sie zusammengefasst
    • Wadephul setzt Reise in Neuseeland fort, Gespräche geplant.
    • Deutschland und Neuseeland fördern Demokratie und Ordnung.
    • Freihandelsabkommen EU-Neuseeland seit Mai 2024 aktiv.
    Wadephul in Neuseeland - Besuch bei einem Wertepartner
    Foto: Siarhei - 356130783

    AUCKLAND/KERIKERI (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul setzt seine Reise nach Südostasien und in die Pazifik-Region an diesem Dienstag in Neuseeland fort. Vor dem Hintergrund der auf eigene Interessen fokussierten Machtpolitik von US-Präsident Donald Trump will der CDU-Politiker bei einem Gespräch mit seinem Amtskollegen Winston Peters für neue und den Ausbau bestehender Partnerschaften werben.

    Die Sprecherin des Auswärtigen Amts hatte erklärt, Deutschland setze sich gemeinsam mit Neuseeland für Demokratie, Freiheit und internationale Ordnung ein. Zudem arbeiten beide Länder eng in der Antarktis zusammen.

    Wadephul will sich in Neuseeland auch mit dem Premierminister des im Südpazifik gelegenen Inselstaates Niue, Dalton Tagelagi, treffen. Das Kabinett hatte der völkerrechtlichen Anerkennung von Niue sowie der Aufnahme diplomatischer Beziehungen erst im Januar zugestimmt. Nun soll eine Erklärung zur offiziellen Aufnahme diplomatischer Beziehungen unterzeichnet werden.

    Freihandelsabkommen zwischen EU und Neuseeland seit 2024

    Neuseeland und Deutschland kooperieren unter anderem in den Bereichen Forschung und Bildung. Deutschland ist Neuseelands wichtigster Handelspartner in der EU. Ein umfassendes Freihandelsabkommen zwischen der EU und Neuseeland trat im Mai 2024 in Kraft. Neuseeland bewegt sich außenpolitisch auf einem schmalen Grat zwischen China als wichtigstem Handelspartner und den USA als maßgeblichem Sicherheitsgaranten./bk/DP/nas






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Wadephul in Neuseeland - Besuch bei einem Wertepartner Außenminister Johann Wadephul setzt seine Reise nach Südostasien und in die Pazifik-Region an diesem Dienstag in Neuseeland fort. Vor dem Hintergrund der auf eigene Interessen fokussierten Machtpolitik von US-Präsident Donald Trump will der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     