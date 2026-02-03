Robotaxi-Firma Waymo stockt Kasse im Wettlauf mit Tesla auf
- Waymo sammelt 16 Milliarden Dollar für Expansion.
- Über 400.000 Fahrten pro Woche ohne Fahrer.
- Tesla setzt nur auf Kameras, Sicherheit umstritten.
MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX) - Im Wettlauf mit Elon Musks Tesla um den Markt für fahrerlose Robotaxis füllt die Google-Schwesterfirma Waymo ihre Kassen für eine globale Expansion. Waymo sammelte von Investoren 16 Milliarden Dollar (13,5 Mrd Euro) in einer Finanzierungsrunde ein. Das Unternehmen wurde dabei insgesamt mit 126 Milliarden Dollar bewertet, wie es in einer Mitteilung hieß.
Die Robotaxis von Waymo machen inzwischen ohne einen Menschen am Steuer mehr als 400.000 bezahlte Fahrten mit Passagieren pro Woche in sechs US-Städten sowie dem Silicon Valley. Die Firma strebt einen schnellen Ausbau in den USA an - und schickte ihre Fahrzeuge bereits auch nach London und Tokio. Insgesamt fuhren Waymo-Autos 127 Millionen Meilen (gut 204 Mio Kilometer) autonom.
Musk setzt nur auf Kameras
Tesla hat bisher nur einige fahrerlose Robotaxis in der texanischen Stadt Austin im Einsatz. Sie wurden bis zuletzt noch von Aufpassern im Beifahrersitz begleitet. Musk verkündete aber, Tesla werde in wenigen Jahren die Nummer eins beim autonomen Fahren und Robotaxis sein. Der Schlüssel dazu soll sein, dass handelsübliche Wagen vom Band auch komplett selbstständig fahren. Zudem will Tesla ab diesem Jahr ein Robotaxi ohne Lenkrad und Pedale bauen.
Allerdings will Musk dafür nur mit Kameras auszukommen. Konkurrenten und Experten zweifeln an, ob dies ausreichende Sicherheit bietet. Denn Waymo und andere Entwickler setzen zusätzlich auf weitere Sensoren, vor allem Laser-Radare, die die Umgebung der Fahrzeuge abtasten. Geht Musks Rechnung aber auf, hätte Tesla einen enormen Kostenvorteil./so/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,00 % und einem Kurs von 421,8 auf Nasdaq (03. Februar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -2,93 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,21 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,19 Bil..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 398,75USD. Von den letzten 8 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -65,62 %/+18,54 % bedeutet.
Montag wird dick rot mit BTC-Absturz und Elon als Mitglied der Epstein-Pädophilen.
Fred Lambert beschäftigt sich gerade mit dem eMail Verkehr zwischen dem Marsimperator und Epstein:
Die Zahlen für das Q4 werden schlecht ausfallen. Schlimmer wird es mit der Prognose für 2026 werden. Die lustigen Roboter werden auch in 2026 nicht ausgeliefert und die Planungen für das RoboTaxi werden auch immer weiter zurückgenommen. Jetzt knallt es noch im Brot und Butter Geschäft mit den Autos. Da wird Musk auch nicht helfen, dass er bestimmten Tesla-Aktionären einen bevorzugten Zugang zur Zeichnung von SpaceX in Aussicht stellt.