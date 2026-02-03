    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Insa-Umfrage

    Schwarz-Rot legt leicht zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Union und SPD gewinnen je einen Prozentpunkt.
    • AfD bleibt stabil bei 26 Prozent, gleichauf mit Union.
    • FDP fällt auf 3 Prozent, verpasst Bundestagseinzug.
    BERLIN (dpa-AFX) - Union und SPD legen in einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa leicht zu. Beide Parteien gewinnen im Vergleich zur Vorwoche jeweils einen Prozentpunkt und kommen auf 26 beziehungsweise 15,5 Prozent, wie aus der Befragung für die "Bild" hervorgeht. Damit liegt die Union gleichauf mit der AfD, die unverändert auf 26 Prozent kommt.

    Auf dem vierten Platz liegen die Grünen, die ihren Wert (11,5 Prozent) halten. Die restlichen Parteien verlieren leicht: Linke (10 Prozent) und BSW (4 Prozent) büßen jeweils einen halben Punkt ein. Die FDP verliert laut Umfrage einen ganzen Punkt und würde mit 3 Prozent der Stimmen weiter den Einzug in den Bundestag verpassen.

    Für die nach Insa-Angaben repräsentative Umfrage wurden zwischen dem 30. Januar und 2. Februar 2.006 Wahlberechtigte in Deutschland befragt. Die maximale statistische Fehlertoleranz liegt bei rund 2,5 Prozentpunkten.

    Wahlumfragen sind generell mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen für etwaige Wahlausgänge./csd/DP/zb





