R&S Group (A) Reports Early FY2025 Revenue Boost!

R&S Group accelerates its growth trajectory in FY2025, delivering strong sales, robust orders and a solid margin outlook, while confirming guidance and dividend.

R&S Group reported preliminary FY2025 net sales of CHF 414.8 million, a 47% increase from CHF 282.6 million in FY2024.

The order intake for FY2025 was CHF 476.8 million, up 56% from FY2024, with a year-end order backlog of CHF 325.7 million.

The expected EBITDA margin for FY2025 is slightly above 20%, supported by a strong fourth quarter.

Organic net sales growth for FY2025 was 8.6%, with a guidance of 8-12% growth over the cycle confirmed.

A proposed dividend payout of CHF 0.50 per share for FY2025 has been confirmed.

R&S Group will release further key financial figures on March 5, 2026, and has been listed on the SIX Swiss Exchange since December 13, 2023.

The next important date, The translation of "Quartalsmitteilung" to English is "quarterly report.", at R&S Group Holding Registered (A) is on 08.04.2026.



