q.beyond Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur q.beyond Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die q.beyond Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die q.beyond Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der q.beyond Aktie beträgt 1,00€. Die q.beyond Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,07 %.