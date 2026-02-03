Aktie kaufen oder verkaufen
Shell Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Patrick Pleul - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Shell Aktie im Überblick.
12 Analysten empfehlen die Shell Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Shell Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Shell Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Shell Aktie beträgt 711,84€. Die Shell Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2.117,75 %.
Analysten und Kursziele für die Shell Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|3,20 Tsd.Euro
|+9.869,62 %
|-
|Analyst
|3,40 Tsd.Euro
|+10.492,73 %
|-
|Analyst
|3,60 Tsd.Euro
|+11.115,83 %
|-
|UBS
|30,00GBP
|+8,35 %
|05.01.2026
|RBC
|36,00GBP
|+30,02 %
|05.01.2026
|JEFFERIES
|34,00GBP
|+22,80 %
|07.01.2026
|UBS
|28,00GBP
|+1,13 %
|08.01.2026
|BARCLAYS
|40,00GBP
|+44,47 %
|08.01.2026
|JEFFERIES
|34,00GBP
|+22,80 %
|08.01.2026
|RBC
|36,00GBP
|+30,02 %
|08.01.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|13.01.2026
|JEFFERIES
|34,00GBP
|+22,80 %
|15.01.2026
|BARCLAYS
|40,00GBP
|+44,47 %
|16.01.2026
|RBC
|36,00GBP
|+30,02 %
|19.01.2026
|BERENBERG
|32,00GBP
|+15,58 %
|22.01.2026
|RBC
|32,00GBP
|+15,58 %
|25.01.2026
+0,30 %
+3,72 %
-0,19 %
-1,13 %
+2,02 %
+21,66 %
+110,82 %
+74,83 %
+65,43 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte