Shell Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Shell Aktie im Überblick.

12 Analysten empfehlen die Shell Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Shell Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Shell Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Shell Aktie beträgt 711,84€. Die Shell Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2.117,75 %.