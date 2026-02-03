Aktie kaufen oder verkaufen
Rational Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Rational AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Rational Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Rational Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Rational Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Rational Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rational Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Rational Aktie beträgt 750,43€. Die Rational Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +10,68 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Rational Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|790,00Euro
|+16,52 %
|-
|Warburg Research
|785,00Euro
|+15,78 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|747,00EUR
|+10,18 %
|-
|BERENBERG
|790,00EUR
|+16,52 %
|07.01.2026
|RBC
|580,00EUR
|-14,45 %
|12.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|776,00EUR
|+14,45 %
|14.01.2026
|WARBURG RESEARCH
|785,00EUR
|+15,78 %
|26.01.2026
+0,18 %
-1,49 %
+3,23 %
+6,68 %
-19,87 %
+6,56 %
-16,90 %
+61,15 %
+1.641,67 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte