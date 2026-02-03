Rational Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Rational Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Rational Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Rational Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Rational Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rational Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Rational Aktie beträgt 750,43€. Die Rational Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +10,68 %.