Rheinmetall Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Rheinmetall Aktie im Überblick.
14 Analysten empfehlen die Rheinmetall Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rheinmetall Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall Aktie beträgt 2,15 Tsd.€. Die Rheinmetall Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +24,40 %.
Analysten und Kursziele für die Rheinmetall Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|2,29 Tsd.Euro
|+32,22 %
|-
|Barclays Capital
|2,18 Tsd.Euro
|+25,58 %
|-
|Bernstein
|2,00 Tsd.Euro
|+15,47 %
|-
|JPMorgan
|2,25 Tsd.Euro
|+29,91 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|2,10 Tsd.EUR
|+21,25 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|2,00 Tsd.EUR
|+15,47 %
|05.01.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|2,10 Tsd.EUR
|+21,25 %
|05.01.2026
|DZ BANK
|-
|-
|06.01.2026
|BERENBERG
|2,20 Tsd.EUR
|+27,02 %
|11.01.2026
|JPMORGAN
|2,25 Tsd.EUR
|+29,91 %
|11.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|2,30 Tsd.EUR
|+32,79 %
|15.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|2,00 Tsd.EUR
|+15,47 %
|19.01.2026
|BARCLAYS
|2,18 Tsd.EUR
|+25,58 %
|20.01.2026
|JEFFERIES
|2,17 Tsd.EUR
|+25,29 %
|30.01.2026
+0,77 %
-4,40 %
+8,23 %
+1,27 %
+130,39 %
+671,02 %
+1.847,91 %
+2.523,71 %
+75.223,69 %
