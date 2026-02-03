Rheinmetall Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Rheinmetall Aktie im Überblick.

14 Analysten empfehlen die Rheinmetall Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rheinmetall Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall Aktie beträgt 2,15 Tsd.€. Die Rheinmetall Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +24,40 %.