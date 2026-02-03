Aktie kaufen oder verkaufen
Rio Tinto Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Rick Bowmer - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Rio Tinto Aktie im Überblick.
12 Analysten empfehlen die Rio Tinto Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Rio Tinto Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rio Tinto Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Rio Tinto Aktie beträgt 67,34€. Die Rio Tinto Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -13,98 %.
Analysten und Kursziele für die Rio Tinto Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|62,00GBP
|-8,17 %
|-
|JEFFERIES
|57,00GBP
|-15,58 %
|08.01.2026
|RBC
|59,00GBP
|-12,62 %
|09.01.2026
|BERENBERG
|53,00GBP
|-21,50 %
|09.01.2026
|JEFFERIES
|57,00GBP
|-15,58 %
|11.01.2026
|RBC
|60,00GBP
|-11,14 %
|13.01.2026
|BERENBERG
|53,00GBP
|-21,50 %
|13.01.2026
|RBC
|60,00GBP
|-11,14 %
|16.01.2026
|RBC
|60,00GBP
|-11,14 %
|20.01.2026
|RBC
|61,00GBP
|-9,66 %
|21.01.2026
|BERENBERG
|53,00GBP
|-21,50 %
|21.01.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|62,00GBP
|-8,17 %
|22.01.2026
|DZ BANK
|-
|-
|23.01.2026
+0,64 %
+2,13 %
+13,02 %
+25,61 %
+33,67 %
+13,40 %
+21,08 %
+250,69 %
+541,96 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
