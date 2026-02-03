Rio Tinto Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Rio Tinto Aktie im Überblick.

12 Analysten empfehlen die Rio Tinto Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Rio Tinto Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rio Tinto Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Rio Tinto Aktie beträgt 67,34€. Die Rio Tinto Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -13,98 %.