Renault Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Renault Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Renault Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die Renault Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Renault Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Renault Aktie beträgt 38,64€. Die Renault Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +20,64 %.