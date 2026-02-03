Aktie kaufen oder verkaufen
Renault Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Uli Deck - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Renault Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Renault Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die Renault Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Renault Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Renault Aktie beträgt 38,64€. Die Renault Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +20,64 %.
Analysten und Kursziele für die Renault Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|38,00Euro
|+18,66 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|42,00EUR
|+31,15 %
|-
|JPMORGAN
|45,00EUR
|+40,52 %
|02.01.2026
|BARCLAYS
|42,00EUR
|+31,15 %
|08.01.2026
|JEFFERIES
|39,00EUR
|+21,78 %
|09.01.2026
|UBS
|28,00EUR
|-12,57 %
|12.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|43,00EUR
|+34,27 %
|14.01.2026
|BERENBERG
|38,00EUR
|+18,66 %
|16.01.2026
|BARCLAYS
|-
|-
|19.01.2026
|UBS
|28,00EUR
|-12,57 %
|19.01.2026
|JEFFERIES
|39,00EUR
|+21,78 %
|19.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|43,00EUR
|+34,27 %
|19.01.2026
-2,12 %
-3,92 %
-11,77 %
-4,95 %
-34,47 %
-17,56 %
-11,72 %
-57,59 %
+25,63 %
