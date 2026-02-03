RWE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur RWE Aktie im Überblick.

22 Analysten empfehlen die RWE Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die RWE Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der RWE Aktie beträgt 53,86€. Die RWE Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +0,96 %.