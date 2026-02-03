Aktion mit Luxus-Beilage
Kaviar zu Nuggets bei McDonald's
- McDonald's verschenkt Kaviar zu Chicken-Nuggets.
- Aktion startet am 10. Februar, limitiertes Angebot.
- Luxus-Charakter widerspricht aktuellen Fast-Food-Trend.
CHICAGO (dpa-AFX) - Eine Kombination aus Chicken-Nuggets und Kaviar klingt zunächst einmal nach einem April-Scherz - doch es ist eine echte Aktion von McDonald's in den USA. Die Fast-Food-Kette will am 10. Februar eine beschränkte Anzahl von Paketen mit jeweils einer Dose "McNugget Caviar" online verschenken. Zusätzlich zu einer Unze Kaviar (28 Gramm) soll es einen 25-Dollar-Gutschein für die Nuggets sowie Crème fraîche und einen Perlmutt-Löffel geben.
McDonald's machte auf Anfrage keine Angaben dazu, wie viele Kaviar-Pakete vergeben werden. Sie werden ausschließlich über eine Website in den USA angeboten, wie es hieß.
Die Aktion widerspricht mit ihrem Luxus-Charakter dem aktuellen Trend, dass McDonald's und andere Fast-Food-Ketten im US-Markt im vergangenen Jahr günstigere Menü-Bündel ins Angebot nehmen mussten. Der Grund war, dass Menschen mit geringeren Einkommen angesichts der wirtschaftlichen Lage spürbar ihre Ausgaben bei den Schnellrestaurants zurückgefahren hatten./so/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur McDonald's Aktie
Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,12 % und einem Kurs von 318,5 auf NYSE (03. Februar 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der McDonald's Aktie um +1,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,72 %.
Die Marktkapitalisierung von McDonald's bezifferte sich zuletzt auf 192,32 Mrd..
McDonald's zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 328,33USD. Von den letzten 6 Analysten der McDonald's Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 310,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 350,00USD was eine Bandbreite von -2,68 %/+9,88 % bedeutet.
