Kaviar zu Nuggets bei McDonald's

Die Aktion widerspricht mit ihrem Luxus-Charakter dem aktuellen Trend, dass McDonald's und andere Fast-Food-Ketten im US-Markt im vergangenen Jahr günstigere Menü-Bündel ins Angebot nehmen mussten. Der Grund war, dass Menschen mit geringeren Einkommen angesichts der wirtschaftlichen Lage spürbar ihre Ausgaben bei den Schnellrestaurants zurückgefahren hatten./so/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur McDonald's Aktie

Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,12 % und einem Kurs von 318,5 auf NYSE (03. Februar 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der McDonald's Aktie um +1,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,72 %.

Die Marktkapitalisierung von McDonald's bezifferte sich zuletzt auf 192,32 Mrd..

McDonald's zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 328,33USD. Von den letzten 6 Analysten der McDonald's Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 310,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 350,00USD was eine Bandbreite von -2,68 %/+9,88 % bedeutet.