SAP Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur SAP Aktie im Überblick.

19 Analysten empfehlen die SAP Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die SAP Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die SAP Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der SAP Aktie beträgt 265,00€. Die SAP Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +50,32 %.