Aktie kaufen oder verkaufen
SAP Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur SAP Aktie im Überblick.
19 Analysten empfehlen die SAP Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die SAP Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die SAP Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der SAP Aktie beträgt 265,00€. Die SAP Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +50,32 %.
Analysten und Kursziele für die SAP Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|150,00Euro
|-14,91 %
|-
|Berenberg Bank
|250,00Euro
|+41,81 %
|-
|Goldman Sachs
|320,00Euro
|+81,52 %
|-
|JPMorgan
|260,00Euro
|+47,48 %
|-
|JPMorgan
|290,00Euro
|+64,50 %
|-
|UBS
|270,00Euro
|+53,16 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|220,00EUR
|+24,79 %
|-
|BARCLAYS
|270,00EUR
|+53,16 %
|06.01.2026
|UBS
|270,00EUR
|+53,16 %
|10.01.2026
|JEFFERIES
|-
|-
|19.01.2026
|JEFFERIES
|290,00EUR
|+64,50 %
|20.01.2026
|DZ BANK
|-
|-
|29.01.2026
|BARCLAYS
|240,00EUR
|+36,14 %
|29.01.2026
|BARCLAYS
|270,00EUR
|+53,16 %
|29.01.2026
|BERENBERG
|250,00EUR
|+41,81 %
|29.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|320,00EUR
|+81,52 %
|29.01.2026
|JEFFERIES
|290,00EUR
|+64,50 %
|29.01.2026
|JPMORGAN
|260,00EUR
|+47,48 %
|29.01.2026
|JPMORGAN
|290,00EUR
|+64,50 %
|29.01.2026
|UBS
|270,00EUR
|+53,16 %
|29.01.2026
|UBS
|255,00EUR
|+44,65 %
|30.01.2026
