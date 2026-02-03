Aktie kaufen oder verkaufen
SAFRAN Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Alex Marc - Safran
Aktuelle Analystenmeinungen zur SAFRAN Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die SAFRAN Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die SAFRAN Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die SAFRAN Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der SAFRAN Aktie beträgt 351,64€. Die SAFRAN Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +16,19 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die SAFRAN Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|348,00EUR
|+14,98 %
|-
|JEFFERIES
|360,00EUR
|+18,95 %
|02.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|380,00EUR
|+25,56 %
|06.01.2026
|UBS
|330,00EUR
|+9,04 %
|08.01.2026
|BERENBERG
|350,00EUR
|+15,65 %
|11.01.2026
|BARCLAYS
|340,00EUR
|+12,34 %
|14.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|340,00EUR
|+12,34 %
|15.01.2026
|RBC
|340,00EUR
|+12,34 %
|21.01.2026
|BARCLAYS
|340,00EUR
|+12,34 %
|22.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|380,00EUR
|+25,56 %
|22.01.2026
|JEFFERIES
|360,00EUR
|+18,95 %
|30.01.2026
+0,56 %
-1,81 %
-1,62 %
-1,97 %
+30,22 %
+129,56 %
+180,65 %
+444,63 %
-13,33 %
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte