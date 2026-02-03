STMicroelectronics Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur STMicroelectronics Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die STMicroelectronics Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die STMicroelectronics Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die STMicroelectronics Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die STMicroelectronics Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der STMicroelectronics Aktie beträgt 27,60€. Die STMicroelectronics Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,09 %.