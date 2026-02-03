Aktie kaufen oder verkaufen
STMicroelectronics Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: STMicroelectronics
Aktuelle Analystenmeinungen zur STMicroelectronics Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die STMicroelectronics Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die STMicroelectronics Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die STMicroelectronics Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die STMicroelectronics Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der STMicroelectronics Aktie beträgt 27,60€. Die STMicroelectronics Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,09 %.
Analysten und Kursziele für die STMicroelectronics Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BARCLAYS
|21,00EUR
|-13,95 %
|07.01.2026
|JEFFERIES
|29,00EUR
|+18,83 %
|12.01.2026
|BERENBERG
|29,00EUR
|+18,83 %
|22.01.2026
|UBS
|30,00EUR
|+22,93 %
|23.01.2026
|JPMORGAN
|24,00EUR
|-1,66 %
|29.01.2026
|JEFFERIES
|29,00EUR
|+18,83 %
|29.01.2026
|JEFFERIES
|29,00EUR
|+18,83 %
|29.01.2026
|UBS
|30,00EUR
|+22,93 %
|29.01.2026
|UBS
|31,00EUR
|+27,02 %
|29.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|24,00EUR
|-1,66 %
|30.01.2026
+0,16 %
+0,91 %
+3,18 %
+13,84 %
+14,65 %
-46,69 %
-29,09 %
+349,34 %
+68,04 %
