Aktie kaufen oder verkaufen
Schneider Electric Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Schneider Electric GmbH
Aktuelle Analystenmeinungen zur Schneider Electric Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Schneider Electric Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Schneider Electric Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Schneider Electric Aktie beträgt 279,86€. Die Schneider Electric Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,85 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Schneider Electric Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|260,00EUR
|+4,84 %
|05.01.2026
|JEFFERIES
|289,00EUR
|+16,53 %
|05.01.2026
|UBS
|285,00EUR
|+14,92 %
|05.01.2026
|JPMORGAN
|285,00EUR
|+14,92 %
|09.01.2026
|JPMORGAN
|285,00EUR
|+14,92 %
|12.01.2026
|RBC
|270,00EUR
|+8,87 %
|12.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|285,00EUR
|+14,92 %
|14.01.2026
|UBS
|-
|-
|19.01.2026
+0,12 %
+6,07 %
+3,84 %
+0,06 %
+2,50 %
+62,54 %
+93,13 %
+411,01 %
+593,07 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte