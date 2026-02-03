Sanofi Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Sanofi Aktie im Überblick.

12 Analysten empfehlen die Sanofi Aktie zu halten. 8 Analysten empfehlen die Sanofi Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Sanofi Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Sanofi Aktie beträgt 95,15€. Die Sanofi Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +18,10 %.