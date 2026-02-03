Aktie kaufen oder verkaufen
Sanofi Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Jan Woitas - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Sanofi Aktie im Überblick.
12 Analysten empfehlen die Sanofi Aktie zu halten. 8 Analysten empfehlen die Sanofi Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Sanofi Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Sanofi Aktie beträgt 95,15€. Die Sanofi Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +18,10 %.
Analysten und Kursziele für die Sanofi Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|100,00EUR
|+24,12 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|105,00EUR
|+30,33 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|110,00EUR
|+36,54 %
|05.01.2026
|BARCLAYS
|85,00EUR
|+5,50 %
|06.01.2026
|JPMORGAN
|95,00EUR
|+17,92 %
|07.01.2026
|BERENBERG
|105,00EUR
|+30,33 %
|07.01.2026
|JPMORGAN
|95,00EUR
|+17,92 %
|14.01.2026
|BARCLAYS
|85,00EUR
|+5,50 %
|15.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|90,00EUR
|+11,71 %
|15.01.2026
|UBS
|88,00EUR
|+9,23 %
|15.01.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|105,00EUR
|+30,33 %
|15.01.2026
|JEFFERIES
|100,00EUR
|+24,12 %
|21.01.2026
|BARCLAYS
|85,00EUR
|+5,50 %
|23.01.2026
|JPMORGAN
|95,00EUR
|+17,92 %
|23.01.2026
|JEFFERIES
|100,00EUR
|+24,12 %
|23.01.2026
|JPMORGAN
|95,00EUR
|+17,92 %
|29.01.2026
|UBS
|88,00EUR
|+9,23 %
|29.01.2026
|UBS
|88,00EUR
|+9,23 %
|29.01.2026
|JEFFERIES
|100,00EUR
|+24,12 %
|29.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|89,00EUR
|+10,47 %
|30.01.2026
+1,09 %
+0,75 %
-5,01 %
-8,42 %
-20,85 %
-6,31 %
+7,12 %
+12,17 %
+110,16 %
