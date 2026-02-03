Vinci Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Vinci Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Vinci Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Vinci Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vinci Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Vinci Aktie beträgt 135,63€. Die Vinci Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +10,92 %.