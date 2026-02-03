Vinci Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktie kaufen oder verkaufen
Aktuelle Analystenmeinungen zur Vinci Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Vinci Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Vinci Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vinci Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Vinci Aktie beträgt 135,63€. Die Vinci Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +10,92 %.
Analysten und Kursziele für die Vinci Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|137,00EUR
|+12,04 %
|-
|UBS
|134,00EUR
|+9,59 %
|02.01.2026
|JPMORGAN
|133,00EUR
|+8,77 %
|07.01.2026
|JEFFERIES
|138,00EUR
|+12,86 %
|07.01.2026
|JEFFERIES
|138,00EUR
|+12,86 %
|20.01.2026
|UBS
|134,00EUR
|+9,59 %
|21.01.2026
|UBS
|134,00EUR
|+9,59 %
|23.01.2026
|BARCLAYS
|137,00EUR
|+12,04 %
|29.01.2026
-0,12 %
+3,45 %
-0,37 %
+3,80 %
+17,32 %
+16,12 %
+51,62 %
+102,71 %
+187,56 %
